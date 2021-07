Influenciada pelo exterior, Bolsa renova mínima da sessão, abaixo dos 124 mil pontos

A Bolsa renovou mínima da sessão no começo da tarde desta terça-feira, 27, aos 123.971,71 pontos, com poucas exceções positivas na carteira do Ibovespa desde a manhã, entre as quais TIM (+0,17%), ainda assim devolvendo os ganhos observados mais cedo após a divulgação, na noite de segunda, de resultados trimestrais. Na ponta do índice, destaque para Itaú PN (+0,71%), e especialmente CPFL Energia (+1,73%), enquanto blue chips como Vale ON (-2,07%) e Petrobras PN (-1,57%), mantêm desempenho negativo nesta terça-feira, de expectativa para a decisão, amanhã, do Federal Reserve.

Às 14h04, o principal índice da B3 caía 1,61%, a 123.975,14 pontos, enquanto o dólar à vista recuava 0,18%, a R$ 5,1649, entre mínima de R$ 5,1499 e máxima de R$ 5,2060. A taxa Ptax fechou esta terça cotada em R$ 5,1669, queda de 0,37% em relação à sessão anterior, quando encerrou a R$ 5,1863.

Da Ásia à Europa e Estados Unidos, o dia é de cautela, após os três índices de Nova York terem renovado conjuntamente máximas históricas nas últimas sessões - às 13h27, Nasdaq cedia 1,84% e S&P 500, 0,92%, tanto um como outro índice tendo ido também às mínimas do dia nesta última hora.

Os juros futuros ampliaram a alta e bateram máximas nos trechos curtos e intermediários da curva a termo, em meio a preocupações com o cenário inflacionário e ajustes técnicos pós-leilão, num dia de aversão ao risco no exterior.

No noticiário corporativo, a Oi emitiu US$ 880 milhões em títulos de dívida (bonds) de cinco anos, com opção de recompra em três anos, oferecendo ao investidor taxa de 8,75%. A demanda cresceu no fechamento do livro de ordem e chegou aos US$ 3 bilhões, disseram fontes que acompanham a operação. Com a demanda, a empresa conseguiu reduzir a taxa de retorno, que ao anunciar a emissão, a Oi indicou como ideia taxa ao redor de 9,5%.

O balanço da TIM referente ao segundo trimestre do ano foi considerado positivo pelo Bank of America (BofA). O destaque, segundo relatório do banco, foi a expansão do faturamento com base no avanço da receita média por usuário (Arpu) da operadora.A receita de serviços da TIM cresceu 8,5% na comparação anual, superando a previsão de alta de 7,6% do banco. O porcentual também foi ajudado por base de comparação mais fraca.

Parlamentares que protagonizaram a articulação do novo marco legal do Saneamento no Congresso afirmaram nesta terça que estão atentos para tentar barrar propostas legislativas que alteram a lei sancionada há um ano, e que buscam, prioritariamente, estender prazos impostos pelo marco. Coordenador da Frente Parlamentar Mista pelo Saneamento, o deputado federal Enrico Misasi (PV-SP) reconheceu que existem no Legislativo frentes de resistência à lei do saneamento, cujo pilar é impor a concorrência no setor.

A Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres (AbriLivre) reagiu à declaração do presidente Jair Bolsonaro, que na semana passada culpou os Estados e os revendedores pelo alto preço dos combustíveis e do gás de cozinha. Segundo a associação, os postos de combustíveis dependem dos preços praticados pelas distribuidoras, pois as atuais regras da ANP os impedem de comprar combustíveis diretamente dos produtores: refinarias de petróleo e usinas de açúcar e álcool.

O porta-voz da Organização Mundial de Comércio (OMC), Keith Rockwell, afirmou que os países precisam enfrentar a "carência severa" em termos de produção de vacinas contra a covid-19. Segundo ele, sabe-se que não há imunizantes suficientes para todo o mundo até o momento, mas há divergência entre governos sobre qual a melhor estratégia, por exemplo por meio de quebras de patentes, distribuição entre os países ou indústrias locais.