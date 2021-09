Bolsa se firma em leve alta com as commodities

Em dia moderadamente positivo na Europa, e misto nos Estados Unidos, a Bolsa opera em leve alta nesta segunda-feira, 27, em um mês marcado por volatilidade, aqui e no exterior.

Leia Também Para Guedes, quem critica falta de planejamento do governo desconhece a teoria econômica

Com o Brent se aproximando dos US$ 80 por barril, e o minério (+7,17%) também dando sequência a uma recuperação na China, as ações de commodities (Vale ON +1,21%, Petrobras ON +1,96%), têm desempenho positivo, assim como as de bancos (Santander +3,47%, BB ON +2,09%), em contraponto a perdas em setores com exposição à economia doméstica, como o de varejo (Via -3,65%, Pão de Açúcar -2,42%) e serviços. Na ponta negativa do Ibovespa, Locaweb cede 4,81% e Soma, 4,07%.

Às 14h23, o índice de referência da B3 subia 0,34%, a 113.671,10 pontos, perto da máxima do dia, de 113.798,08 pontos. No mesmo horário, o dólar à vista era negociado em alta de 0,19%, a R$ 5,3537. A taxa Ptax fechou cotada em R$ 5,3478, alta de 0,08% em relação à sessão anterior, quando encerrou a R$ 5,3435. Em Nova York, Dow Jones sobe 0,47%, mas S&P 500 e Nasdaq operam em baixa, respectivamente, de 0,16% e 0,62%.

As bolsas da Europa fecharam em alta, impulsionadas por ações de energia. Empresas do setor foram beneficiadas pela alta do preço do petróleo no mercado internacional. O Brent, que é referência no Velho Continente, atingiu US$ 79 o barril pela primeira vez desde 2018.

O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, afirmou que a redução no ritmo das compras de bônus "pode ser necessária em breve". Durante apresentação em evento virtual do Clube Econômico de Nova York, o dirigente demonstrou otimismo sobre a retomada econômica nos Estados Unidos, mas também citou o aumento de incertezas diante da variante delta da covid-19.

Os cortes de energia na China estão afetando as indústrias de aço, alumínio e cimento, o que poderia reduzir 1 ponto porcentual do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país no quarto trimestre deste ano, avalia o Morgan Stanley.