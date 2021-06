Dólar ignora aversão aos riscos e cai a R$ 4,92; Bolsa recua 0,2%

Apesar de ainda em queda, a Bolsa brasileira (B3) ganhou fôlego para retomar a marca dos 127 mil pontos nesta segunda-feira, 28, com o dólar batendo nova mínima do dia, cotado a R$ 4,92, apesar do cenário de incerteza no exterior, ante novo avanço do coronavírus. Por aqui, o cenário também é de cautela, com investidores de olho na CPI da Covid e na reforma tributária.

No exterior, os ativos caem pela mesma razão: preocupações a respeito da disseminação da variante Delta do coronavírus pelo mundo. O Reino Unido registrou hoje 22,8 mil novos casos da doença, o maior número diário desde janeiro.

Todo esse sentimento estimulou a cautela interna, também causada pela proposta de taxação de lucros e dividendos proposta na sexta-feira e o aumento da temperatura política com a CPI da Covid aumentando a pressão sobre o governo de Jair Bolsonaro, após depoimento dos irmãos Miranda apontar para um suposto esquema de corrupção na compra do imunizante Covaxin.

O mercado interno observa ainda a escalada do risco hídrico. O Estadão/Broadcast apurou que o governo vai publicar uma Medida Provisória (MP) que dá plenos poderes para o enfrentamento da crise ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. No entanto, o texto já passou por várias alterações;

Após a repercussão negativa, o governo decidiu retirar o termo "racionalização compulsória" do texto. O trecho abria a possibilidade de o governo implementar um racionamento de energia. Não há mais qualquer menção à programa de racionamento (corte compulsório no consumo de energia) ou a racionalização (incentivo à economia de energia).

Às 16h29, o Ibovespa caía 0,19%, aos 127.020,08 pontos. O dólar à vista recuava 0,26%, a R$ 4,9248. Os contratos de petróleo fecharam em queda hoje, enquanto em Nova York, os índices operam mistos, com Dow Jones em baixa de 0,53%, mas S&P 500 e Nasdaq subindo 0,18% e 0,94% cada.

O cobre fechou também fechou em queda, entre preocupações com o possível calote de uma grande gestora de ativos na China, a Huarong Asset Management. Para além disso, o mercado parece estar reavaliando o impacto do pacote de infraestrutura fechado entre a Casa Branca e um grupo de parlamentares na última semana.

Há pouco, o Tesouro Nacional divulgou que o estoque da Dívida Pública Federal (DPF) subiu 1,61% em maio e fechou em R$ 5,171 trilhões. A fatia dos investidores estrangeiros na dívida pública subiu levemente em maio, com acréscimo de R$ 14,87 bilhões em papéis da dívida interna nas mãos desses detentores no mês. O coordenador-geral de Operações da Dívida Pública, Luis Felipe Vital, disse não necessariamente que vai reduzir as emissões, mas melhorar o perfil da dívida.

Além disso, o Tesouro Nacional encerrou o mês de maio com R$ 1,036 trilhão no chamado "colchão da dívida", a reserva de liquidez feita para honrar compromissos com investidores que compram os títulos brasileiros.

Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a "corrida do ouro" recente na indústria financeira está ligada à capacidade das instituições de ter conteúdo, canal de pagamento e serviço de mensageria. "Não sabemos exatamente qual será a intermediação financeira do futuro", admitiu Campos Neto. "Existe uma fusão de diversos canais.".