Bolsa sobe mais de 1,4% e dólar cai a R$ 5,11 após decisão do Federal Reserve

Em linha com o esperado pelo mercado, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) manteve inalterada a taxa dos Estados Unidos entre 0% e 0,25% ao ano. A decisão foi unânime e a reação do mercado, até o momento, positiva, à medida que os investidores monitoram a entrevista coletiva com o presidente da instituição, Jerome Powell. O dólar acelerou o ritmo de queda ante o real, cotado a R$ 5,11, e a Bolsa sobe 1,43%.

No discurso acerca da inflação, o Fed reconheceu a resistência dos preços, mas avalia que, em grande medida, reflexo de efeitos transitórios. Assim, para o BC americano, o rumo da economia continua a depender da trajetória da covid-19 e do progresso de vacinação. "Ainda há, porém, riscos à perspectiva econômica", reconheceu. Além disso, o Fed reconheceu que está preparado para ajustar a política monetária, caso seja necessário.

Leia Também Após anúncio de saída, Rial nega que vá para a operação global do Santander

No documento, os diretores disseram ainda que a instituição continuará comprando ao menos US$ 80 milhões em títulos do Tesouro americano por mês e anunciaram dois programas de recompra de ativos (repo), que "ajudarão mercados monetários a apoiar implementação da política" e "a manter um funcionamento adequado".

Já o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que o banco central americano continua “fortemente comprometido” para atingir seus dois principais objetivos, que são a estabilidade de preços e a máxima geração de empregos. “A política monetária garantirá apoio durante a recuperação da economia. O PIB caminha para seu crescimento mais forte em décadas neste ano”, destacou.

Assim, às 16h22, em Nova York, o Dow Jones caía 0,23%, mas o S&P 500 subia 0,16% e o Nasdaq ganhava 0,88%. Internamente, o dólar operava em queda a R$ 5,1105, uma baixa de 1,12%, e o Ibovespa tinha alta de 1,43%, aos 125.364,68 pontos.

No noticiário doméstico, o Tesouro divulgou o Relatório Mensal da Dívida de Junho, que apontou que a Dívida Pública Federal fechou o mês em R$ 5,329 trilhões, alta na margem de 3,07%. A emissão líquida foi de R$ 138,13 bilhões. O prazo médio cedeu a 3,73 anos, sendo que o custo da DPF a vencer em 12 meses caiu a 7,18% ao ano. O colchão de liquidez subiu a R$ 1,167 trilhão.

E o Banco Central informou que o fluxo cambial total de 19 a 23 de julho é positivo em US$ 302 milhões. O canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 242 milhões na semana e o comércio exterior, entrada líquida de US$ 544 milhões no período.

Destaque ainda para movimentações nos bastidores do Ministério da Economia. Aloisio Araujo, assessor de Paulo Guedes, foi exonerado do cargo, a pedido. Além disso, após a recriação do Ministério do Trabalho e da Previdência, o Centrão está de olho na área que comanda o Orçamento.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a antecipação do término da vacinação contra covid-19 em adultos no Estado. A imunização será antecipada em quatro dias - antes estava prevista para ser concluída no dia 20 de agosto. Doria anunciou também que, a partir de segunda-feira, 1º, o governo volta a flexibilizar as regras estabelecidas a fim de evitar a transmissão do novo coronavírus em ambientes comerciais. O limite para o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais passará das 23h para a meia-noite. Da mesma forma, o limite de ocupação será ampliado de 60% para 80% da capacidade.