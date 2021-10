Dólar sobe a R$ 5,62 e Bolsa cai com falta de apoio para aprovar a PEC dos Precatórios

Assim como na parte da manhã, o mercado ainda observa o desenrolar em torno da PEC dos precatórios, cuja votação foi adiada para a semana que vem, diante da falta de sucesso do governo em conseguir reunir maioria para votar o projeto na Câmara. Em resposta, o dólar sobe a R$ 5,62 nesta quinta-feira, 28, enquanto a Bolsa brasileira (B3) oscila, já em terreno negativo.

O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), disse que haverá quórum para a votação da PEC dos Precatórios na próxima quarta-feira. "No fundo, o que querem é que presidente Jair Bolsonaro não pague Auxílio Brasil", afirmou. "Não é compreensível alguém querer votar contra a PEC", acrescentou. "É absolutamente razoável mudar regra para atender os mais carentes", concluiu Barros.

Leia Também Copom sobe Selic para 7,75%; veja como a nova taxa afeta os investimentos

Sobre o tema, o ministro da Cidadania, João Roma, disse ao Estadão/Broadcast que o governo não trabalha com 'plano B' e está focado na votação e aprovação da PEC dos precatórios, que propõe uma nova regra para o teto de gastos para permitir um Auxílio Brasil de R$ 400. O projeto entrou ontem na agenda da Câmara, mas foi adiado após uma reunião entre lideranças políticas e membros do governo, devido a falta de quórum.

Em resposta, o dólar sobe 1,26%, cotado a R$ 5,6254, enquanto o Ibovespa cede 0,69%, aos 105.628,93 pontos. Em Nova York, por outro lado, o dia é de apetite por risco, com ganho de 0,81% para o S&P 500 e de 1,22% para o Nasdaq. As bolsas europeias fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com investidores reagindo à temporada de balanços corporativos.

Nesse cenário de incerteza fiscal - e também de alta da inflação -, os investidores reavaliam hoje a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que ontem aumentou a Selic de 6,25% para 7,75% ao ano, aumento de 1,5 ponto porcentual, como o esperado pela maioria no mercado.

" Diante da decisão do governo de propor uma elevação do teto dos gastos e da perda da âncora fiscal daí decorrente, a elevação do juro foi bastante tímida", avalia relatório da Genial Investimentos, que esperava aumento de três pontos porcentuais na Selic ontem

Apesar de alguns investidores terem precificado ontem o aumento da Selic para 7,75%, a desconfiança em relação à condução da economia brasileira prevalece, reforça Túlio Nunes, especialista de finanças da Toro Investimentos. "Não foi uma surpresa, mas o quadro do País não é dos melhores. Não se sabe como ficará o fiscal e a inflação", afirma.

No noticiário externo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que há um acordo entre governistas sobre o escopo do pacote de gastos sociais e com foco no combate à mudança climática. A legislação é um dos pilares da agenda econômica do mandatário. A tramitação deste projeto e de outro que prevê investimentos em infraestrutura está paralisada no Congresso em meio a divergências entre as diferentes alas do Partido Democrata.