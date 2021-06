Bolsa segue abaixo dos 127 mil pontos com a crise hídrica

A Bolsa segue em baixa e o dólar em alta com os desdobramentos em torno da crise hídrica - especialmente a elevação das tarifas de energia - no foco do mercado, bem como a perspectiva de aumento de tributação, deixando em segundo plano fatores positivos do dia, como o desempenho da arrecadação federal em maio, no maior nível para o mês na série histórica iniciada em 1995, e o arrefecimento do IGP-M em junho, a 0,60%, comparado a 4,10% em maio.

Às 14h18, o Ibovespa seguia em baixa de 0,60%, a 126.659,07 pontos; na máxima do dia, estava a 127.507,18 pontos. No mesmo horário, o dólar à vista subia 0,22%, a R$ 4,9389, bem mais perto da mínima (R$ 4,9316) do que da máxima da sessão (R$ 4,9705). A Ptax fechou em leve alta de 0,06%, a R$ 4,9450.

O aumento da bandeira vermelha 2, de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumidos, definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), deve impactar em 0,22 ponto porcentual o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho, estima o economista João Fernandes, sócio da Quantitas Asset.

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, informou que o acordo com indústrias para o deslocamento do consumo de energia elétrica para fora do horário de ponta, com menor demanda, será oficializado no início de julho e voluntário. Mas, em seguida, informou que pode eventualmente adotar medidas que se façam necessárias e que possam eventualmente "compensar ou recompensar" essas ações.

No exterior, o dia é positivo nas bolsas de Nova York, assim como na Europa. Os mercados acionários europeus registraram ganhos, na grande maioria, nesta terça-feira, 29. O quadro foi sustentado por alguns indicadores da região, embora os riscos ligados à covid-19, com a disseminação da variante Delta, mais contagiosa, continuem como foco dos investidores, pelo potencial de atrapalhar a reabertura econômica.

No noticiário da última hora, o presidente Jair Bolsonaro assinou decreto que autoriza a atuação das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em terras indígenas e áreas federais de conservação ambiental até o dia 31 de agosto. A medida, cujo objetivo é reduzir o número de delitos ambientais, também permite aos governadores requisitarem a presença do Exército em regiões sob controle de seus Estados.