Juros e dólar vão às mínimas do dia, mas Bolsa não reage, descolada do exterior

A Bolsa permanece descolada do dia positivo no exterior, em que o PIB dos Estados Unidos abaixo do esperado combinou bem com o tom “dovish” (de estímulo à economia) de quarta do Federal Reserve, mantendo sobre a mesa o cenário de liquidez ampla que, temia-se, poderia começar a ser revertido na eventualidade de aquecimento econômico e da inflação. Aqui, a perspectiva ainda é de avanço para a Selic até o fim do ano, o que afeta o apetite por ações, com o mercado optando por realizar lucros à medida que bons resultados trimestrais, como o da Vale (ON -1,88%) e Ambev (-2,71%), vão se confirmando.

Às 14h37, o Ibovespa caía 0,66%, aos 125.457,34 pontos, apesar de ganhos de até 0,65% em Nova York (S&P 500) e de dólar em baixa de 1,26%, a R$ 5,0457, com o índice DXY, que contrapõe a moeda americana a referências como euro, iene e libra, em queda de 0,41%, a 91,945. Os juros futuros de curto e médio prazos ampliaram a queda e renovaram mínimas.

Para o sócio e economista-chefe da Vinci Partners, José Carlos Carvalho, é "bem positiva a intervenção do Banco Central com a ação da política monetária para conter a inflação no País". Segundo ele, graças aos aumentos de juros adotados pelo Copom neste ano, as expectativas para o IPCA em 2022 e 2023 estão baixando. "A redução destas expectativas de inflação à frente mostra que é boa a credibilidade do BC." Ele fez os comentários em evento realizado pela Brazilian American Chamber of Commerce.

No mesmo evento, a diretora da Gibraltar Consultoria, Zeina Latif, comentou que "será necessário o Banco Central elevar a Selic para 8% para trazer a inflação novamente à meta". Ela disse também estar preocupada com o avanço dos índices de preços ao consumidor no País, sobretudo porque "é sintoma de má gestão de política econômica".

O apetite pelo risco no exterior encoraja correção de algum excesso de prêmios embutidos nos vértices até o miolo da curva nos últimos dias. A moeda americana também cai em bloco em relação a divisas de países emergentes e produtores de commodities, com destaque para o real e o rand sul-africano. Operadores afirmam que a perspectiva de alta mais pronunciada da taxa Selic e o ambiente de alta liquidez no exterior abrem espaço para uma rodada maior de apreciação do real.

Por outro lado, faltando apenas as sessões de hoje e amanhã para o fechamento do mês, o Ibovespa acumula perda de cerca de 0,9%, a caminho de interromper série de quatro ganhos iniciada em março. Desde o dia 23 de julho, o índice de referência da B3 tem alternado ganhos e perdas, o que o retém nessas últimas cinco sessões na faixa de 125 mil pontos, a mesma do primeiro fechamento do mês.

No exterior, passada a reunião do Federal Reserve, a atenção dos investidores globais se volta para o Simpósio de Jackson Hole. Em 2020, o Fed aproveitou o encontro para apresentar sua nova meta de inflação. Neste ano, a conferência, que ocorre em agosto, vem no momento em que a instituição debate como e quando iniciar a retirada dos estímulos à economia empregados durante a crise da covid-19.