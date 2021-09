Com exterior, Bolsa e dólar se acomodam em dia de ajuste

Alternando perdas e ganhos nas últimas quatro sessões, a Bolsa tem recuperação parcial neste meio de semana, penúltima sessão do mês, ainda a caminho de perda em torno de 6% em setembro, até o momento. Vindo de tombo de 3% na terça, o Ibovespa recupera pouco mais de 1% nesta quarta-feira, 29, com o dólar à vista também em ajuste modesto, refluindo para a marca de R$ 5,41.

O movimento é visto como ajuste técnico, favorecido pelo dia moderadamente positivo no exterior e por uma série de dados domésticos mais promissores: a deflação vista no IGP-M, além dos números do Caged e do setor público consolidado.

Às 14h02, o índice de referência da B3 limitava a recuperação a 1,37%, a 111.629,84 pontos, enquanto o dólar à vista cedia 0,18%, a R$ 5,4148 - a Ptax encerrou o dia a R$ 5,4173 (-0,06%). Em Nova York, os ganhos chegam nesta quarta-feira a 0,32% (Dow Jones), e o Nasdaq oscila agora para o negativo (-0,24%), em dia de fechamento positivo para os principais mercados acionários da Europa. O minério de ferro teve leve recuperação nesta quarta-feira na China e o petróleo Brent, em Londres, opera em leve baixa, tentando defender a marca de US$ 79 por barril, reconquistada esta semana.

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Haruhiko Kuroda, afirmou nesta quarta que a economia do país asiático pode retornar ao nível anterior à pandemia no fim deste ano ou no começo de 2022. A declaração foi dada durante o Fórum do Banco Central Europeu (BCE).

No mesmo evento, a presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que a economia da zona do euro "está de volta", mas ainda não fora de perigo, mencionando incertezas relacionadas à pandemia de covid-19 que representam ameaças ao atual crescimento econômico. Como exemplo, ela citou as restrições de oferta que, na avaliação dela, têm piorado. A dirigente mencionou também o aumento do custo da eletricidade nos países da região, resultado de um salto no preço do gás natural.

Por sua vez, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, atribuiu o atual avanço da inflação à combinação de demanda robusta e restrições de oferta, acrescentando que o BC americano continua a monitorar "cuidadosamente as expectativas de inflação". Andrew Bailey, presidente do Banco da Inglaterra, afirmou que a política monetária não pode resolver os problemas de oferta que causam inflação.

No evento promovido pelo BCE, Powell disse também que a perspectiva econômica para os Estados Unidos é positiva no médio prazo, mas ainda há uma incerteza "alta" relacionada à pandemia de covid-19, em linha com o observado por Lagarde. Ele afirmou nesta quarta-feira que a inflação ficará "bem acima" da meta nos Estados Unidos nos próximos meses, antes de começar a perder fôlego.

Em Brasília, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que documentos repassados pelo BNDES apontam 57 operações do banco de financiamento com o empresário Luciano Hang, totalizando R$ 27 milhões.

O presidente Jair Bolsonaro anunciou no início desta tarde o começo da construção do Linhão do Tucuruí, que pretende ligar Manaus (AM) e Boa Vista (RR). Detalhes serão informados às 16 horas, em evento no palácio do governo de Roraima, mas o chefe do Executivo já adiantou, em discurso na capital do Estado, a duração estimada das obras: menos de três anos.