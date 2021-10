Papéis da Petrobras recuam mais de 6% e puxam a Bolsa para baixo; dólar sobe

Nem mesmo a alta do petróleo no exterior ou os panos quentes do atual presidente da estatal ajudaram as ações da Petrobras, que contribuem o recuo da Bolsa brasileira (B3) nesta sexta-feira, 29. O principal índice de ações do País chegou a perder os 104 mil pontos, contagiado ainda por uma série de incertezas no radar do investidor que azedam o humor e inspiram cautela, com destaque para o imbróglio fiscal em torno do teto de gastos e uma possibilidade de greve de caminhoneiros.

Os papéis ordinários da Petrobras caem 6,73%, enquanto os preferenciais têm baixa de 6,42% - no exterior, os contratos de petróleo subiram, com o WTI para dezembro em alta de 0,92%, a US$ 83,57 o barril em Nova York, enquanto o Brent para o mesmo mês virou o sinal no final da sessão e avançou 0,07%, a US$ 83,72 em Londres.

As ações são punidas a despeito de um desempenho bom do balanço da empresa, por um medo de ingerência política após comentário do presidente Jair Bolsonaro, ontem, de que a empresa não deveria lucrar tanto e contribuir mais para o social, em referência ao preço do combustível.

Ainda nesta sexta, o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, disse que a empresa obedece a leis e não poderia segurar os preços do combustível. Além disso, disse que as maiores contribuições à sociedade feitas pela estatal são via pagamento de tributos e dividendos.

Às 16h51, o Ibovespa recuava 2,15%, aos 103.429,77 pontos. O dólar se mantinha em alta comportada sobre o real, aos R$ 5,6441, avanço de 0,33%.

No noticiário, o Ministério da Economia estimou que em R$ 91,6 bilhões o espaço fiscal aberto para 2022 por meio da PEC dos precatórios. Em 2021, o limite de gastos seria ampliado em R$ 15 bilhões. A PEC, contudo, tem potencial de elevar o gasto e piorar o déficit primário neste e no próximo ano.

Segundo as contas do Ministério, o resultado das contas públicas sairia de um resultado negativo em 1,6% do PIB para um rombo de 1,8% neste ano e de 0,5% para 1,4% no próximo ano. Com isso, a dívida pública chegaria a 81% do PIB em 2022, no cenário com a PEC.

Em sua primeira entrevista, o novo secretário de Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, garantiu que o teto de gastos e as medidas fiscais estão mantidos. "O importante é preservar a direção e olhar aquilo que a sociedade demanda", disse.

No noticiário corporativo, destaque para a CCR, que arrematou a concessão da via Dutra por R$ 1,7 bilhão e desconto máximo sobre a tarifa básica de pedágio.