Biden acalma o mercado acionário de Nova York, que puxa a Bolsa brasileira para cima

A alta dos índices acionários da Bolsa de Nova York dão novo impulso à Bolsa brasileira. O principal indicador da B3 brasileira vinha operando em alta moderada desde o final da manhã, mas há pouco voltou a avançar além do porcentual de 1%. As ações de setores ligados a commodities são o destaque no pregão desta segunda-feira, 29, acompanhando a tendência mundial de recuperação das perdas da última sexta. Já o mercado de câmbio seguiu sustentando o dólar em alta moderada nesta véspera da formação da taxa Ptax de novembro.

A recuperação dos ativos neste pregão é resultado de uma leitura menos pessimista sobre os efeitos da nova cepa do coronavírus, a ômicron. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a cepa é motivo de preocupação, mas não de pânico. Segundo ele, é possível que não haja necessidade de medidas adicionais para combater essa nova variante, como restrições a viagens a outros países, por exemplo. A fala de Biden foi bem recebida no mercado americano, dando apetite extra ao investidor local.

Às 16h52, o Ibovespa ganhava 1,07%, aos 103.319,08 pontos. Em Nova York, o índice Dow Jones subia 0,98%, o S&P500 ganhava 1,64% e o Nasdaq, 2,10%. No câmbio, o dólar à vista fechou em alta de 0,25%, cotado em R$ 5,6097.

O secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, disse que a estratégia do governo está focada na aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, cujo texto passará pelo crivo dos senadores na Comissão de Constituição e Justiça do Senado amanhã. "PEC dos Precatórios nos dará margem de manobra inclusive se houver nova onda", disse.

Ao divulgar o saldo que reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, Valle destacou que o mês de outubro manteve a melhora consistente das contas públicas. O Governo Central teve superávit de R$ 28,195 bilhões, o melhor desempenho para o mês desde 2016, quando houve superávit de R$ 51,756 bilhões.

Com um resultado primário bem melhor que o previsto no começo do ano, o Tesouro Nacional revisou hoje todas as projeções para a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) e a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) até 2030.

E no corporativo, a Vale atualizou hoje as suas estimativas para este e os próximos anos. Para 2021, o guidance de produção de minério ficou entre 315 milhões de toneladas e 320 milhões de toneladas. Para o ano que vem, a estimativa de produção de minério é de 320 a 335 milhões de toneladas.