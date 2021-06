Bolsa cai aos 126 mil pontos e dólar sobe com exterior misto e cenário político local

Os ativos locais seguem em terreno negativo perto do final do pregão desta quarta-feira, 30, seguindo o dia negativo com notícias domésticas que agravam o quadro político e sem contar com a ajuda do exterior. A Bolsa brasileira (B3) cai no patamar dos 126 mil pontos, enquanto o dólar, apesar de subir, se mantém abaixo dos R$ 5,00, onde tocou mais cedo.

No noticiário, o presidente Jair Bolsonaro chamou os líderes da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Covid - de "bandidos" durante cerimônia de inauguração da Estação Radar de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. "Não conseguem nos atingir; não vai ser com mentiras ou com CPI integrada por sete bandidos que vão nos tirar daqui", disse à plateia.

Já a Casa Branca informou que os Estados Unidos estão no caminho de atingir 70% de adultos vacinados nas próximas semanas. Também indicou que não se pretende exigir comprovante de vacinação a estrangeiros no futuro.

Às 16h26, o Ibovespa recuava 0,37% aos 126.857,58 pontos enquanto, em Nova York, Dow Jones subia 0,58%, S&P 500, 0,09% e Nasdaq caía 0,11%. O dólar à vista subia frente ao real 0,91%, cotado a R$ 4,9802 - na máxima, bateu em R$ 5,02. Na avaliação de um operador de uma grande gestora, o movimento sinaliza que o "mercado está operando os desdobramentos do suposto esquema de corrupção do governo Bolsonaro" envolvendo a compra de vacinas.

Além disso, a crise hídrica, com elevação de tarifa de energia elétrica em momento de inflação ainda pressionada, complementa o quadro de revisão dos preços dos ativos.

Neste fechamento de mês, trimestre e semestre, o Ibovespa se encaminha para uma pausa, devolvendo boa parte dos ganhos que havia acumulado em junho, após largada forte em que havia emendado oito ganhos, com consecutivas renovações de recordes intradia e de fechamento no intervalo entre 28 de maio e 7 de junho, no que foi sua mais longa série positiva desde fevereiro de 2018, colocando os ganhos de 2021 então perto de 10%. Nesta semana, o índice cede 0,10%, ainda sustentando ganho de 0,72% em junho.

Já as bolsas da Europa fecharam em queda de cerca de 1% nesta quarta-feira, 30, em meio à crescente preocupação quanto à disseminação da variante Delta do coronavírus, que já leva países a renovarem restrições a viagens. Mesmo presente nos países da América, a cepa se limita a uma realidade ligada especialmente a viajantes, e não é a cepa predominante no continente americano, segundo o assessor regional para Doenças Virais da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Jairo Mendez Rico, em coletiva de imprensa. /COLABORARAM LUÍS EDUARDO LEAL E KARLA SPOTORNO