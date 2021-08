Bolsa acentua queda e volta a testar os 119 mil pontos, apesar da alta em Nova York

A Bolsa sente a cautela dos investidores em relação a fatores políticos, inflacionários e fiscais no Brasil nesta segunda-feira, 30. O Ibovespa voltou a cair para a faixa dos 119 mil, enquanto o dólar manteve baixa moderada, bem como as principais taxas de juros. O comportamento destoa da alta das bolsas americanas.

Às 14h40, o principal índice da B3 estava em queda de 0,69%, aos 119.847,47 pontos. Já a moeda americana se mantinha perto da estabilidade, em queda de 0,03%, cotada em R$ 5,1959.

Em meio à onda de ataques entre os Poderes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), tentaram demonstrar convergência após uma reunião na residência oficial do senador nesta segunda. Em declaração à imprensa, os dois sinalizaram disposição ao diálogo e ao avanço da pauta econômica no Congresso.

Enquanto isso, os negociadores da solução "Fux-Dantas" para o pagamento de precatórios (dívidas judiciais) costuram apoio entre os demais ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para avançar com a proposta.

A cautela doméstica deriva também de disputa interna na Febraban, opondo Caixa e BB, do governo, às demais instituições, e a expectativa para o que de fato virá no 7 de setembro, após o presidente Jair Bolsonaro ter dito no fim de semana que trabalha com três cenários para o futuro: "prisão, morte ou vitória".

Dez centrais sindicais divulgaram um manifesto contra o presidente e a favor de harmonia entre os Três Poderes. O texto é um contraponto ao manifesto que é articulado pela Federação de Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e a Febraban, que também prega a pacificação dos Poderes, mas não cita Bolsonaro. "O documento passa pano. Fala para os Três Poderes, como se os Três Poderes estivessem prejudicando o País. Não é verdade, quem está prejudicando o País é Bolsonaro", afirmou o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, conhecido como Juruna, ao Estadão.