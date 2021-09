Bolsa tem recuperação moderada, com juros e câmbio sob pressão

A Bolsa tenta emendar o segundo dia de recuperação moderada, insuficiente para impedir que setembro alongue a série negativa iniciada em julho, que coloca o terceiro trimestre de 2021 como o segundo pior da pandemia, superado apenas pelo intervalo entre janeiro e março de 2020, quando o índice cedeu 36,86%, em leitura recorde. Nesta última sessão de setembro, o índice segue a caminho de perdas de cerca de 6,5% no mês, vindo de quedas de 2,48% e 3,94% acumuladas, respectivamente, em agosto e julho.

Às 14h07, o Ibovespa mostrava leve alta de 0,46%, a 111.619,52 pontos, tendo encerrado o segundo trimestre aos 126.801,66 pontos - não muito distante então do recorde histórico de fechamento, de 7 de junho, aos 130.776,27 pontos; na máxima histórica intradia, obtida naquela mesma sessão, foi aos 131.190,30 pontos. No segundo trimestre, o Ibovespa acumulou ganho de 8,01%, após perda de 2,00% nos três primeiros meses do ano, o que colocou os ganhos do semestre a 6,54%. No ano, o Ibovespa cede agora 6,69%.

No mesmo horário, o dólar à vista seguia em alta de 0,58%, a R$ 5,4624, perto da máxima do dia, de R$ 5,4669, renovada nesta última hora. A taxa Ptax encerrou esta quinta-feira, 30, cotada em R$ 5,4394 e acumulou alta de 5,76% no mês. No acumulado do ano, a Ptax tem alta de 4,67%. Os juros futuros se firmaram em alta e renovaram máximas em vários trechos da curva, acompanhando um movimento de maior cautela nos mercados internacionais.

As bolsas americanas bateram mínimas, e o índice DXY zerou a queda. O movimento de venda se acentuou neste início de tarde nas bolsas em Nova York, levando os principais índices acionários para o vermelho, com todos os setores em baixa. Ações de bancos e ligadas a consumo puxavam as quedas.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reiterou que a instituição monitora "com cuidado" as expectativas de inflação. Durante audiência na Câmara dos Representantes, ele disse que, no médio e no longo prazos, as expectativas de inflação nos Estados Unidos coincidem com a meta de 2% do Fed. Ao mesmo tempo, Powell voltou a repetir que, caso seja necessário, o BC usará "todos os instrumentos" à disposição para levar a trajetória dos preços rumo à meta.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reiterou hoje que a regulação de criptomoedas com investimento está “sobre a mesa”. Ele evitou comentar a decisão do banco central chinês em proibir o uso desse tipo de ativos. “Os brasileiros têm usado isso com veículos de investimento, mas a criptomoedas não têm crescido muito no Brasil como meio de pagamento”, afirmou, em coletiva sobre o Relatório Trimestral de Inflação (RTI). “Vamos primeiro regular as criptomoedas como investimento e depois como moeda”, completou.

Questionado se uma política monetária mais contracionista não irá prejudicar o mandato acessório de fomentar o pleno emprego, Campos Neto avaliou que é importante combater o processo inflacionário. “Um dos processos mais disruptivos para o emprego é o processo inflacionário. Quando esse combate é feito com credibilidade, a parte curta da curva de juros sobe, mas a parte longa se comporta melhor. Para o cenário de liquidez, o que é importa é o conjunto de variáveis.”

Ele disse também que o alongamento do ciclo de alta juros deve-se a fatores mais persistentes sobre inflação, que a autoridade monetária julgava temporários anteriormente.