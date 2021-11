Bolsa diminui perdas influenciadas pelo mercado em Nova York, mas ainda cai mais de 1,5%

Uma piora acentuada nos ativos do mercado internacional na tarde desta terça-feira, 30, por muito pouco não fez o Ibovespa, o principal índice da B3, perder os 100 mil pontos. Os índices de ações da Bolsa de Nova York renovaram sucessivas mínimas, e o petróleo WTI atingiu queda superior a 6%, com os investidores atentos à variante Ômicron do coronavírus e à fala do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell.

Ele disse que "talvez seja adequado" acelerar o aperto monetário, por causa da escalada da inflação no país. Powell afirmou que a necessidade de apoio à economia americana por compra de ativos "claramente diminuiu". "A maior parte do propósito, que é apoiar a economia, já foi atingido", afirmou diante do Comitê Bancário no Senado americano.

Os índices de Nova York reagiram à fala com aceleração de perdas, o que levou o brasileiro Ibovespa a marcar mínima em 100.074,61 pontos, com recuo de 2,66%. Os ativos locais mostraram uma leve redução nas perdas após a notícia da aprovação do texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Economistas ouvidos pela agência Dow Jones afirmaram que a variante Ômicron ameaça a economia global, mas o impacto desta vez deve ser menor que o da primeira onda. Segundo a agência, vários economistas disseram que é muito cedo para dizer que efeito a variante teria sobre a redução gradual das compras de títulos e planos de taxas de juros pelo Fed. Ainda assim, afirmam, a nova cepa pode complicar as perspectivas de inflação e o plano do BC americano de reduzir suas compras de ativos a partir deste mês.

Por aqui, o ministro da Economia, Paulo Guedes, classificou como "exageradas" as previsões de que a economia brasileira sofrerá recessão no próximo ano, mas reconheceu que a inflação "vai incomodar mais". "Por isso não vamos crescer 4,5%, 5%. Vai crescer bem menos. Mas partir daí para dizer que vamos ter recessão, é de novo da turma da falsa narrativa. Não é isso que vai acontecer", afirmou Guedes durante o 93.º Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic).

Às 16h50, o Ibovespa marcava 100.832,69, pontos, em queda de 1,93%. Na análise por setores, as piores perdas estavam com o imobiliário (-3,92%) e o de consumo (-3,39%), além dos papéis de companhias aéreas e turismo. Azul PN tinha queda de 5,11% e CVC ON recuava 6,80%. Em Nova York, o índice Dow Jones perdia 1,71%, enquanto S&P500 e Nasdaq recuavam 1,62% e 1,73%, nessa ordem. No câmbio, o dólar à vista fechou cotado em R$ 5,6355, em alta de 0,46%.