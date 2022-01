Setor de tecnologia ajuda bolsas do exterior, mas B3 oscila perto da estabilidade

No dia em que as bolsas de Nova York são impulsionadas pelo setor de tecnologia e o dólar é negociado abaixo de R$ 5,30, a B3 oscila perto da estabilidade.

Às 14h08, o Ibovespa caía 0,18%, aos 111.793,50 pontos, e o dólar à vista está cotado a R$ 5,2905, queda de 1,85%.

No exterior, o Nasdaq avança mais de 2%. Tesla (+8,86%), Apple (+1,68%), Meta (+2,46%), Netflix (+8,87%), Amazon (+3,26%) e Disney (+2,27%) operavam no azul, às 13h59 (de Brasília). No horário citado, o Nasdaq subia 2,42%, o S&P 500, 1,10% e o Dow Jones, 0,34%.

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta após a divulgação de indicadores econômicos na região. Em linha com o movimento observado em Nova York, as ações do setor de tecnologia se destacaram no último pregão de um mês turbulento nos negócios, em recuperação parcial após perdas recentes.

O índice Stoxx 600, que reúne as principais empresas de capital aberto do continente, encerrou a sessão com ganho de 0,72%, a 468,88 pontos. No mês, contudo a referência teve desvalorização de 4,31%.

O subíndice de tecnologia avançou 3,47% , mas acumula tombo de 12,8% no ano. O setor é um dos mais afetados pelas perspectivas de aperto monetário, sobretudo nos Estados Unidos. O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) manteve os juros inalterados na última quarta-feira, mas sinalizou que deve aumentá-lo em março.

Do outro lado do Atlântico, Banco Central Europeu (BCE) e Banco da Inglaterra (BoE) divulgam suas decisões na próxima quinta-feira, em caminhos divergentes. Enquanto o mercado espera que o BoE suba a taxa básica de juros pelo segundo encontro consecutivo, o BCE ainda está distante de tomar medida semelhante, apesar da escalada inflacionária.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha subiu 4,9% na comparação anual de janeiro, de acordo com dados oficiais preliminares. O resultado representa uma desaceleração em relação à alta de 5,3% na leitura final de dezembro, mas superou as previsões de analistas. Já o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,3% no quarto trimestre ante o terceiro trimestre de 2021, em linha com o consenso.