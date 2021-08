Bolsa acentua perdas acima de 1% por causa do cenário político

Com a redução dos ganhos nas ações do setor financeiro, o de maior peso no índice, e as perdas firmes em commodities (destaque para Petrobras PN, -3%), o Ibovespa acentua perdas acima de 1%, em novas mínimas do dia, refletindo também a pressão observada na curva de juros, com o mercado atento ao risco político, após desentendimento ensaiado por Caixa e BB com a Febraban, que levará os respectivos presidentes e o ministro da Economia, Paulo Guedes, a prestar informações na Câmara, em momento de desgaste para a equipe econômica, sem obter avanços na pauta de reformas mesmo com a aliança entre governo e Centrão.

A Bolsa se acomoda abaixo dos 119 mil pontos neste começo da tarde desta terça-feira, 31. O dia é negativo no exterior, com S&P 500 e Nasdaq vindo de renovação consecutiva de máximas históricas. As principais bolsas europeias fecharam em baixa, após o índice de preços ao consumidor (CPI) da zona do euro apontar um salto da inflação na região, enquanto os dados do Produto Interno Bruto (PIB) mostram que a economia ainda não se recuperou do tombo provocado pela pandemia de covid-19.

Às 14h10, o Ibovespa cedia 1,35%, a 118.124,52 pontos em nova mínima do dia, enquanto o dólar à vista caía a R$ 5,1693. O mercado de juros amplia a cautela no começo da tarde, com as taxas renovando máximas em toda a extensão da curva. Pesa a informação publicada pelo jornal O Globo de que o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, teria ameaçado bancos de perder negócios com o governo se assinassem nota da Fiesp.

A Ptax encerrou esta terça-feira, último dia útil de agosto, cotada em R$ 5,1433, em queda de 1% em relação ao fechamento da sessão anterior (R$ 5,1952). Em agosto, o referencial, usado para liquidação de contratos futuros e balanços corporativos, acumulou valorização de 0,42%. No acumulado deste ano, a Ptax tem queda de 1,03%.

A leitura desfavorável sobre o nível de atividade na China mantém as ações de commodities sob pressão nesta última sessão do mês, com perdas agora um pouco abaixo de 2% para Vale ON e Petrobras ON, e de até 4,28% (CSN ON) no setor de siderurgia. O efeito é contrabalançado pelo desempenho positivo do setor financeiro na sessão, em alta de até 1,84% (Unit do Santander) entre as maiores instituições.

O presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), aprovou a realização de uma audiência pública com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e os presidentes da Caixa, Pedro Guimarães, e do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, no colegiado, para discutir a saída das instituições da Febraban.

No Senado, a insatisfação com Guedes cresceu nos últimos dias e o risco de a pauta econômica patrocinada pelo governo "subir no telhado" aumentou nos bastidores. Fontes ouvidas pelo Broadcast Político dizem que há fortes chances de nenhum grande projeto patrocinado por Guedes ser aprovado até as eleições de 2022.