Mercados financeiros registram queda, com temor maior após ataque a usina nuclear na Ucrânia

O cenário cada vez mais complicado no Leste Europeu, que ganhou novos contornos na quinta-feira, 3, com o bombardeio russo a uma usina nuclear na Ucrânia, provoca uma queda generalizada nos mercados financeiros nesta sexta-feira, 4. No Brasil, às 12h, o Ibovespa, principal índice da B3 recuava quase 1%, para 114.026 pontos. O dólar, por sua vez, subia 1,17% em relação ao real, cotado a R$ 5,0840.

Leia Também Bolsa e câmbio destoam de cenário de guerra e Brasil pode atrair mais recursos

Na Europa, a queda das Bolsas é generalizada. Na Bolsa de Nova York o Índice Dow Jones registrava queda de 1,37%.

O bombardeio à maior usina nuclear da Europa, localizada em Enerhodar, na Ucrânia, gerou um alerta internacional sobre as intenções do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de utilizar armas nucleares. Ontem, o ministro das Relações Exteriores de Putin, Sergey Lavrov, reiterou que o Kremlin está disposto a defender seus interesses geopolíticos até mesmo com ogivas atômicas.

O rápido avanço da destruição e tragédia humana que o povo ucraniano está vivendo provoca uma avaliação entre autoridades de governos filiados à Otan de que as sanções contra a Rússia já estão defasadas e é preciso adotar medidas mais radicais, preservadas até o momento para evitar um expressivo choque internacional do petróleo.

Não é por outro motivo que em Washington, muitos parlamentares avaliam que é preciso agora partir para as firmes restrições da compra de óleo bruto e de gás de Moscou. Além da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, o senador democrata, Joe Manchin, é favorável que tais ações sejam implementadas com urgência.

Nesta manhã, o petróleo também operava com forte alta. Às 11h50, o petróleo WTI para abril subia 5,60%, a 113,70 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para maio avançava 4,72%, a US$ 115,67 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Investidores monitoram a guerra diretamente, avaliando os potenciais impactos para o petróleo exportado pela Rússia, e também as negociações sobre um eventual novo acordo entre potências e o Irã. Não está ainda claro se o pacto com Teerã pode se confirmar, mas dúvidas sobre a oferta têm apoiado os preços nos últimos dias.