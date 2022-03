Bolsas pioram com sanções a petróleo e energia russos

Novas sanções à Rússia reúnem as atenções do mercado financeiro. O petróleo acelera a alta acima de 7%, e as Bolsas de Nova York, que ensaiaram recuperação no pré-mercado, estão no negativo, bem como os índices de ações da Europa pioram.

Tudo isso antes de anúncio do presidente americano, Joe Biden, que deve proibir importações de petróleo, gás natural, carvão e outros produtos de energia russos. Na União Europeia, as compras não foram integralmente proibidas, mas há um plano de reduzir a dependência em até dois terços antes de 2030, o que se sobrepõe à informação sobre possível emissão de títulos conjuntos para financiar gastos em energia e defesa.

Essa piora lá fora contamina o mercado interno. Na B3, após apontar para cima no começo do dia, o Ibovespa volta ao negativo, com a perda limitada pela recuperação de 2% das ações da Petrobras, ainda aquém da perda da véspera e em meio a incertezas sobre o desfecho de discussões de propostas do governo, incluindo congelamento de preços dos combustíveis, para conter o repasse do petróleo à inflação ao consumidor.

Com pouca oscilação, o Ibovespa passou toda a manhã na faixa dos 111 mil pontos. Na mínima diária, marcou 111.212,79 pontos (-0,34%) e, na máxima, 111.212,79 pontos (alta de 0,71%). Às 12h07, o índice cedia 0,21%, aos 111.360,19 pontos, enquanto em Nova York a queda era superior, com o Nasdaq, por exemplo, caindo 1,02%.

Também volátil, o dólar à vista assume viés de alta. No mercado à vista, às 12h15, a moeda americana subia 0,31%, a R$ 5,0955.

Europa

As Bolsas europeias operaram majoritariamente em alta na manhã desta terça-feira, 8, tentando se recuperar das perdas de segunda. Às 7h37 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt subia 0,54% e a de Paris avançava 1,14%, enquanto a de Londres caía 0,08%, depois de oscilar nas últimas horas. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 2,28%, 2,42% e 1,86%, respectivamente. No câmbio, o euro se fortalecia a US$ 1,0873, de US$ 1,0868 no fim da tarde de ontem, enquanto a libra subia a US$ 1,3127, de US$ 1,3109 ontem.

Ásia

As Bolsas asiáticas fecharam em baixa generalizada nesta terça. Na China continental, as perdas foram mais expressivas: o Xangai Composto teve queda de 2,35%, a 3.293,53 pontos, atingindo seu menor patamar desde novembro de 2020, e o menos abrangente Shenzhen Composite caiu 2,89%, a 2.139,67 pontos.

A Bolsa do Japão recuou 1,71%, a 24.790,95 pontos, enquanto a de Hong Kong se desvalorizou 1,39%, a 20.765,87 pontos. Na Coreia do Sul, o índice cedeu 1,09%, a 2.622,40 pontos, e Taiwan registrou baixa de 2,06%, a 16.825,25 pontos.

Na Oceania, a Bolsa australiana seguiu o tom negativo da Ásia e de Wall Street, e o S&P/ASX 200 caiu 0,83% em Sydney, a 6.980,30 pontos.