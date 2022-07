Dólar sobe a R$ 5,45, e Bolsa cai diante do temor de recessão

O mercado segue avesso para ativos de risco e teve leve deterioração no começo da tarde desta quarta-feira, 6. O dólar está tocando os R$ 6,45, acompanhando uma deterioração das moedas que compõem o DXY (cesta que mede a moeda americana ante divisas fortes), que marca novamente o maior patamar em duas décadas, no nível dos 107 pontos. A Bolsa amplia perdas e esta na casa dos 97 mil pontos.

O mercado está à espera da ata do Federal Reserve (Fed, o BC americano), às 15h, e das indicações dos diretores do banco central americano sobre o cenário econômico e as chances de uma recessão.

No segmento futuro, o dólar para agosto chegou a encostar nos R$ 5,50. Com isso, os juros futuros definiram trajetória de alta, pressionados pelo câmbio e pela elevação dos rendimentos dos Treasuries.

O movimento do DXY ocorreu em meio à queda forte do euro, por causa de dados econômicos mais fracos do que o previsto no bloco, e da libra, que segue pressionada pela crise no governo de Boris Johnson. O premiê diz que não vai renunciar, ao mesmo tempo em que a imprensa britânica noticia que os ministros que restaram em seu gabinete já consideram insustentável o governo.

O Ibovespa segue nos 97 mil pontos, em dia generalizadamente negativo para as blue chips e com queda de quase 3% nas ações da Petrobras, que estão entre as de maior peso no índice. Os papéis da petroleira acompanham uma queda de 3% do barril do Brent, em meio a dúvidas sobre a demanda pela commodity em um ambiente de possível recessão global. O chefe de risco-país para América Latina da Fitch Solutions, Andrew Trahan, disse atribuir um risco de 30% a 40% de recessão para os Estados Unidos em 2022 e 2023.

A queda na Bolsa brasileira acompanha o dia negativo também dos índices de referência em Nova York, mas contrasta com a recuperação das bolsas europeias, com Milão, Londres, Paris e Frankfurt tendo encerrado a sessão em alta.

Às 13h40, o Ibovespa caía 0,51%, aos 97.795,06 pontos. Já o dólar subia 1,19% aos R$ 5,4530. O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em 2025, por sua vez, tinha taxa de 12,970%, na máxima, antes 12,860% do ajuste de terça.