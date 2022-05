Dólar cai mais de 1%, e Bolsa tem alta puxada por commodities e Eletrobras

O dólar amplia queda e renova mínimas ante rivais, pressionado sobretudo pelo fortalecimento das divisas europeias - você pode acompanhar a cotação no conversor de moedas do Estadão. Investidores realizam lucros com a moeda americana, que subiu acentuadamente nas últimas semanas em meio ao aperto de juros nos Estados Unidos.

Na Europa, o vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, defendeu uma postura "gradual e cautelosa" na normalização monetária.

Às 10h24 (de Brasília), o índice DXY, que mede o dólar ante seis rivais fortes, caía 0,79%, a 102,988 pontos, com euro em alta a US$ 1,0552 e libra, a US$ 1,2467. Em relação ao real, o dólar caía 1,45%, cotado a R$ 4,9110.

Bolsa

Apoiado nas ações ligadas ao setor de commodities e em Eletrobras, o Ibovespa avança, após aprovação do processo de privatização da Eletrobras e com investidores de olho em oportunidades.

Nem mesmo a queda das Bolsas internacionais é um impeditivo, diante das dúvidas sobre o tamanho do aperto monetário mundial. O Ibovespa sobe, renovando máximas, em busca do 107 mil pontos. Às 10h44, o principal índice da B3 subia 0,45%, aos 106.720,01 pontos.