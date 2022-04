Dólar cai a R$ 4,70, e Bolsa supera os 121 mil pontos

Embalado por sinais de entrada de fluxo de capital externo, o Ibovespa começou abril com valorização e rompendo a marca dos 121 mil pontos, patamar visto pela última vez há oito meses. A queda do dólar para abaixo de R$ 4,70 e dos juros futuros abre espaço, bem como a produção industrial acima do esperado, para alta de ações ligadas ao consumo. Ao mesmo tempo, a nova elevação nas cotações do minério de ferro na China impulsiona a maioria dos papéis ligados ao setor.

Na mínima do dia, o dólar caiu a R$ 4,6899 (-1,50%), menor valor intradia desde 13 de março de 2020 (a R$ 4,6458). Profissionais do mercado atribuem o alívio do câmbio à entrada de investidores estrangeiros e a vendas de exportadores no contexto de alta da Selic e perspectivas de aumento de commodities com a continuidade dos ataques da Rússia à Ucrânia.

E a valorização do índice Bovespa, que acontece desde o começo do pregão, só não é maior por causa da indefinição dos papéis de bancos. De um lado, alguns sobem estimulados pelo fluxo, enquanto outros testam queda na esteira da expectativa de anúncio de uma MP com aumento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do setor para até 25% - e os investidores acompanham a paralisação de servidores federais. Nem perda de fôlego das Bolsas americanas, inclusive com alguns índices testando queda no começo da tarde, não desanima o Ibovespa, cuja pontuação máxima diária já supera a vista em 16 de agosto de 2021 (121.191,45 pontos).

Às 13h27, o Ibovespa subia 0,98%, aos 121.1280,40 pontos. Já o dólar caía 0,70%, cotado a R$ 4,7055.

A grande espera do dia - o relatório oficial de emprego dos Estados Unidos, o payroll - mostrou criação de 431 mil vagas de trabalho no terceiro mês do ano, ante projeção de analistas de 490 mil. A taxa de desemprego, por sua vez, caiu a 3,6% em março (previsão 3,7%).

Os dados provocaram leituras mistas. "O payroll mais fraco que o esperado corrobora a ideia de um Fed menos agressivo, o que dá espaço para os mercados continuarem respirando [avançando]", avalia Victor Miranda, sócio da One Investimentos.

"Complicado encontrar uma interpretação [única] para o payroll. O mercado de trabalho dos Estados Unidos está gerando emprego, mas abaixo do esperado. Provavelmente, o país está com dificuldade em encontrar pessoas para preencher essas vagas. Isso coloca o investidor um pouco com o pé atrás, tanto que as Bolsas americanas perderam fôlego. No entanto, o Ibovespa segue descolado. Juros ainda seguem altos aqui e é difícil, por ora, pensar em um dólar subindo. Ibovespa segue a todo vapor por causa do fluxo", diz o estrategista-chefe da Levante Ideias de Investimentos, Rafael Bevilaqcua.