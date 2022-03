Petróleo se recupera parcialmente após tombo de mais de 12%

Os contratos futuros do petróleo se recuperaram parcialmente nesta quinta-feira, 10, após sofrerem tombo de mais de 12% no dia anterior em meio a sinais da Ucrânia de estar disposta a buscar uma solução diplomática para o conflito com a Rússia, enquanto investidores ponderam as chances de membros da Opep aumentarem a produção em meio à guerra no Leste Europeu.

Às 6h13 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para abril subia 2,25% em Nova York, a US$ 111,18, enquanto o do Brent para maio avançava 3,36% em Londres, a US$ 114,87.

Bolsas

As Bolsas europeias abriram em baixa, apagando parte dos fortes ganhos que exibiram na quarta. Além da crise geopolítica, investidores na Europa vão acompanhar a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e dados econômicos dos EUA, incluindo os últimos números de inflação ao consumidor (CPI).

Às 5h09 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,25%, a de Frankfurt recuava 0,67% e a de Paris se desvalorizava 0,62%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,53%, 0,18% e 0,90%, respectivamente.

Já as Bolsas asiáticas fecharam em alta, à medida que Wall Street se recuperou com vigor e os preços do petróleo sofreram um tombo ontem.

A Bolsa do Japão liderou os ganhos na Ásia, com um salto de 3,94%, o maior desde junho de 2020, a 25.690,40 pontos. A da Coreia do Sul avançou 2,21%, a 2.680,32 pontos, depois de não operar ontem devido à eleição presidencial da Coreia do Sul, que foi vencida pelo oposicionista conservador Yoon Suk-yeol. Já Hong Kong teve alta de 1,27%, a 20.890,26 pontos, e Taiwan registrou expressivo ganho de 2,46%, a 17.433,20 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,22%, a 3.296,09 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,12%, a 2.160,94 pontos.

Na Oceania, a Bolsa australiana seguiu o tom positivo generalizado, e o S&P/ASX 200 avançou 1,10% em Sydney, a 7.130,80 pontos.