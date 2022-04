Bolsa e dólar têm fôlego moderado; petróleo sobe mais de 1%

O petróleo volta a ganhar força no início desta tarde, após queda momentânea na manhã desta quarta-feira, 13. Tanto em Nova York como em Londres, a commodity avançava quase 2%, o que impulsionava as ações das petrolíferas brasileiras da Bolsa. O dólar também subia.

O petróleo reduziu pontualmente a alta na manhã após o Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos informar que os estoques de petróleo subiram 9.382 milhões de barris na semana passada, muito acima da expectativa de +400 mil, mas os estoques de gasolina caíram 3,648 milhões, bem mais do que a previsão de -600 mil.

Às 11h57 (de Brasília), o barril do WTI para maio avançava 1,66%, a US$ 102,28, e o do Brent para junho ganhava 1,93%, a US$ 106,67. O avanço do petróleo impulsiona em mais de 1% as ações da Petrobrás e as demais petrolíferas, como PetroRio, 3R e Enauta, também sobem.

A alta moderada das Bolsas em Wall Street ajuda o Ibovespa, mas as europeias seguem na contramão, em leve baixa.

Às 12h16 o Ibovespa subia 0,29%, aos 116.484,48 pontos, enquanto o Dow Jones subia 0,19%, o S&P500 tinha alta de 0,26% e o Nasdaq avançava 0,16%. O dólar à vista subia 0,28%, a R$ 4,6897. O DI para janeiro de 2027 subia a 11,70%, mesma taxa do ajuste anterior.