Mercado acompanha esforços para acabar com a guerra; dólar e petróleo caem

Em semana de decisões de juros do Copom, Federal Reserve, Banco da Inglaterra e de BCs de países emergentes, como Rússia e Turquia, o dólar está em baixa, após a moeda fechar em alta de 0,76%, a R$ 5,0541, na sexta-feira. Os investidores seguem focados nos esforços internacionais para acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia e o tom nos mercados, no geral, é positivo nesta manhã com relatos de "avanços" nas conversas, segundo representantes diplomáticos dos dois lados.

O alívio do real é conduzido pelo recuo da moeda americana ante pares principais e a maioria das divisas emergentes e ligadas a commodities na manhã desta segunda-feira, 14, na esteira das perdas fortes do petróleo e do apetite por risco, que impulsiona as Bolsas ocidentais. Mas os mercados de ações na Ásia caíram em sua maioria, após a China enfrentar um novo surto de infecções por covid-19, que levou ao confinamento da cidade de Shenzhen, um polo financeiro e tecnológico com 17,5 milhões de habitantes.

Sobre o conflito no Leste Europeu, o conselheiro do chefe do gabinete da presidência da Ucrânia Mykhailo Podolyak anunciou que será realizada uma sessão de negociações com a Rússia por videoconferência nesta segunda para "resumir os resultados preliminares" das tratativas entre os países até aqui. Ante o início do processo de conversas, Moscou e Kiev fizeram "progressos significativos", afirmou Leonid Slutsky, membro da delegação da Rússia e chefe do Comitê da Duma de Relações Exteriores neste domingo.

Às 10h31, a moeda americana ampliou a queda à mínima a R$ 5,0381 (-0,32%) no mercado à vista. Já a Bolsa brasileira, que começou o pregão em alta, inverteu o sinal e agora passa a cair 0,34%, aos 111.330,29 pontos. As ações da Petrobras caem 0,57% (ordinárias) e 0,43% (preferenciais) neste início de pregão, enquanto PetroRio cede 0,96% e 3R Petroleum perde 0,83%, acompanhando a desvalorização do petróleo no mercado internacional.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo ampliaram perdas nesta manhã, após o diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, apelar aos países produtores da commodity que ampliem sua oferta para estabilizar os mercados em meio à guerra na Ucrânia, segundo a Reuters. Às 10h41 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para abril caía 6% na Nymex, a US$ 102,70, enquanto o do Brent para maio recuava 5,60% na ICE, a US$ 106,30.

Mercados internacionais

As Bolsas de Nova York abriram sem direção única nesta segunda-feira, conforme apontavam os índices futuros, enquanto investidores aguardam uma nova rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia e mantêm a expectativa de que o Fed começará a elevar juros em reunião de política monetária que terminará na quarta-feira, 16. Às 10h35 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,41% e o S&P 500 avançava 0,08%, enquanto o Nasdaq caía 0,52%, em parte pressionado pela ação da Apple (-1,7%).

As Bolsas europeias abriram em alta, à medida que investidores aguardam uma nova rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia.

Às 5h08 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,08%, a de Frankfurt avançava 1,80% e a de Paris se valorizava 0,54%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 1,29%, 1,12% e 0,41%, respectivamente.

As Bolsas asiáticas, porém, fecharam majoritariamente em baixa, em meio a uma nova onda de infecções por covid-19 na China, que levou ao confinamento da cidade de Shenzhen, um polo financeiro e tecnológico com 17,5 milhões de habitantes.

O índice Hang Seng liderou as perdas na Ásia hoje, com tombo de 4,97% em Hong Kong, a 19.531,66 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi caiu 0,59% em Seul, a 2.645,65 pontos, e o Taiex registrou baixa marginal em Taiwan, de menos de 2 pontos, a 17.263,04 pontos. Na China continental, o Xangai Composto teve queda de 2,60%, a 3.223,53 pontos, e o Shenzhen Composto amargou perda ainda maior, de 2,93%, a 2.109,46 pontos.

Na contramão, o japonês Nikkei subiu 0,58% em Tóquio, a 25.307,85 pontos, ajudado por ações dos setores ferroviário e imobiliário.

Na Oceania, a Bolsa australiana ignorou o viés negativo da região asiática, e o S&P/ASX 200 avançou 1,21% em Sydney, a 7.149,40 pontos, impulsionado por ações de grandes bancos domésticos.