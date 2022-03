Petróleo recua a menos de US$ 100, e commodities puxam a Bolsa para baixo

Um dia antes da Super Quarta, quando serão definidos os juros no Brasil e nos Estados Unidos, os mercados adotam cautela, com destaque para o recuo expressivo das commodities. A desvalorização do petróleo e do minério de ferro pesam no Ibovespa, um dia após a B3 cair 1,60%, fechando ao menor nível desde 24 de janeiro, aos 109.927,62 pontos.

Neste cenário, crescem expectativas de posturas mais duras por parte dos bancos centrais, e ficam ainda mais no radar a espera pela divulgação do índice de preços ao produtor (PPI) americano e o relatório mensal da Opep.

Leia Também Com guerra, importadores do Brasil têm dificuldade de comprar diesel

De um lado, o petróleo reage em queda à expectativa de avanço nas negociações entre Rússia e Ucrânia que levem a um cessar-fogo, embora os ataques prossigam. A cotação já cede para o nível aquém de US$ 99 por barril. O mercado ainda deve ficar atento a possibilidades de adoção de novas medidas populistas para conter os preços dos combustíveis no País. Estados questionarão mudanças do ICMS sobre diesel e redução pode não chegar a postos.

Na outra ponta, preocupações com a demanda por commodities como um todo estão no radar, à medida que a China segue adotando medidas restritivas para conter o avanço da covid-19 no país. Com isso, os dados chineses de atividade acima do esperado ficam em segundo plano. Sendo assim, as ações ligadas ao setor de matérias-primas metálicas tendem a influenciar negativamente o Ibovespa. Em Dalian, o minério de ferro caiu quase 5% e teve retração de 5,23% no porto chinês de Quingdao. Os ADRs da Vale em Nova York já caem.

Às 11h22 (no horário de Brasília), a cotação para o WTI de abril caía 8% em Nova York, a US$ 94,85. E a do Brent para maio - cotado em Londres e usado como referência pela Petrobras - caía 7,50%, a US$ 98,80. O Ibovespa cedia 1,76%, aos 107.991,34 pontos. Já o dólar à vista subia 0,18%, a R$ 5,1320.