Entrada de fluxo estrangeiro ajuda no câmbio, mas preocupação fiscal pesa na Bolsa

O fluxo de entrada de recursos de estrangeiros segue ajudando na valorização do real, enquanto o Ibovespa cai, na contramão das Bolsas de Nova York, em meio à preocupação de que o governo poderá arcar com uma bomba fiscal de cerca de R$ 25,5 bilhões, o que pode aumentar a pressão política por flexibilização do teto de gastos em ano de eleições.

O mercado digere a coletiva da manhã desta segunda-feira, 18, com membros do Ministério da Economia para comentar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2023. O secretário especial de Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, disse que a equipe econômica terá uma "atenção especial" ao reajuste de servidores na construção do orçamento de 2023. O governo estuda conceder um reajuste linear de 5% para o funcionalismo federal ainda este ano para debelar as greves e operações-padrão dos servidores.

Às 12h17, o Ibovespa cedia 0,52%, aos 115.582,23 pontos, com declínio de ações ligadas a commodities. O recuo é moderado pela alta nos papéis de bancos, em meio a novos sinais de pressão inflacionária após o IGP-10 de abril, o que leva ao entendimento de uma Selic mais alta por mais tempo. O dólar caía 0,37%, a R$ 4,6787.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo ganham força, com o mercado acompanhando possíveis novas restrições de oferta. No domingo, a companhia nacional de petróleo da Líbia disse que foi forçada a fechar um campo do óleo por causa da invasão de "um grupo de indivíduos".

Investidores também seguem na expectativa pelo anúncio de novas sanções ao óleo russo. Às 12h34 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para junho subia 1,01% na Nymex, a US$ 108,01, enquanto o do Brent para o mesmo mês avançava 1,42% na ICE, a US$ 113,10.

Apesar disso, as ações da Petrobras caem, porque o mercado segue de olho na possibilidade de os caminhoneiros realizarem uma caravana para Brasília em protesto contra os preços dos combustíveis.