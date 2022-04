Revisões do FMI impõem cautela aos mercados

O comportamento do mercado doméstico é negativo nesta quarta-feira, 19, com pressão de baixa no real e na Bolsa, com investidores avaliando as revisões para a economia feitas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pressionados pela expectativa de elevação maior nos juros pelo Federal Reserve.

O FMI promoveu corte drástico na expectativa de crescimento global, em especial na China, levando os preços do petróleo a tombar mais de 5%. A entidade cita os impactos da guerra da Ucrânia e a política de covid zero no país asiático entre os fatores a justificar as mudanças. Já a perspectiva para o PIB do Brasil para este ano melhorou, mas caiu para 2023.

O dólar teve uma manhã majoritariamente em alta ante o real, seguindo a tendência externa e fatores técnicos relacionados ao fluxo, com máximas na casa de R$ 4,68. Nas ações, o desempenho dos índices em Nova York é bom, puxado pelo setor aéreo e avaliação positiva da temporada de balanços, mas insuficiente para animar a Bolsa brasileira. O Ibovespa começa a tarde abaixo dos 115 mil pontos, afetado principalmente pelo setor financeiro. Na contramão, Vale e Petrobras avançam, mesmo com o recuo do petróleo.

Soma-se ao cenário externo o quadro fiscal brasileiro, diante da negativa dos servidores em aceitar a proposta do governo de reajuste linear de 5% para as categorias, muitas delas em greve ou operação-padrão.

Às 13h16, o Ibovespa caía 1,07%, aos 114.475,47 pontos, enquanto o dólar subia 0,57%, cotado em R$ 4,6745.