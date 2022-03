Petróleo ultrapassa os US$ 110 com negociações de paz sem avanço no Leste Europeu

As ações da Petrobras sobem, acompanhando a valorização de mais de 6% do petróleo no exterior, apesar do noticiário ruidoso envolvendo a estatal. Nesta manhã, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a rechaçar a interferência na Petrobras.

Às 11h37 (no horário de Brasília), o barril do petróleo WTI para abril estava cotado a US$ 111,09, em alta de 6,06%. O barril do tipo Brent para maio estava cotado em alta de 6,42%, a US$ 114,86.

Leia Também Guerra acelera as remarcações de preço de alimentos nas prateleiras

Com ajuda das commodities, o Ibovespa acelera o ritmo de alta, testando os 116 mil pontos. O sinal vai na contramão de Nova York, que indica abertura em queda, diante da falta de avanço nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. A marca dos 116 mil fora vista pela última vez em 10 de setembro de 2021, quando a máxima diária do Ibovespa foi aos 116.896,46 pontos.

Ao mesmo tempo, o dólar volta a furar a marca de R$ 5, como ocorrera durante a sexta-feira, renovando mínimas, com sinais de entrada de fluxo externo. Na mínima do pregão, a moeda americana ficou cotada em 4,9483, uma queda de 1,35%.

No noticiário sobre a guerra, a procuradoria-geral da Ucrânia disse que um projétil russo atingiu uma fábrica de produtos químicos perto da cidade de Sumy nas primeiras horas desta segunda-feira. A ação teria causado um vazamento em um tanque de amônia de 50 toneladas que exigiu horas de trabalhos para ser contido. E o alto Representante da União Europeia (UE), Josep Borrell, acusou a Rússia de cometer crimes de guerra na Ucrânia. Conforme a ONU, 13 milhões de pessoas estão presas em áreas da Ucrânia sem segurança.

Além disso, o destaque da agenda desta segunda é a participação do presidente do Federal Reserve (Fed, o BC americano), Jerome Powell, em evento às 13 horas.