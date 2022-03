Dólar opera abaixo de R$ 5 em dia de ata do Copom

O dólar opera abaixo dos R$ 5 nesta terça-feira, 22, em meio ao recuo do petróleo, a análises da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e a um apetite leve por ativos de risco no exterior - os desdobramentos da guerra russa na Ucrânia também estão no radar. Esta é a quinta sessão seguida de queda. Às 13h19, o dólar à vista cedia 0,11%, a R$ 4,9393, com mínima a R$ 4,9051.

Na ata do Copom divulgada nesta terça, o Banco Central apresentou preocupação de que a guerra entre Rússia e Ucrânia possa gerar mais inflação e exigir juros mais altos. O Copom detalhou o cenário alternativo para a evolução dos preços do barril de petróleo que foi incluído no comunicado.

Na sua hipótese usual, o preço do barril do petróleo parte de US$ 118 em março deste ano e se eleva para cerca de US$ 121 no fim de 2023. Essa trajetória, porém, considera uma conjuntura internacional particularmente anômala para o todo o horizonte relevante da política monetária.

O Ibovespa sustenta os 117 mil pontos neste começo de tarde, tendo operado ainda pela manhã nos maiores níveis desde o início de setembro, o ingresso de fluxo estrangeiro em momento em que a Selic e a exposição do Brasil a commodities diferenciam o país entre os emergentes. Às 13h19, a referência da B3 subia 0,95%, a 117.253,09 pontos, com máxima a 117.540,64 pontos na sessão, maior nível intradia desde 8 de setembro (117.866,14).