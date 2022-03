Dólar fecha abaixo de R$ 4,85, no menor nível em dois anos; Bolsa tem leve alta 

Em dia de nova arrancada do preço do petróleo, com o barril do tipo Brent superando US$ 120,00, o dólar à vista emendou seu sexto pregão consecutivo de queda e não apenas rompeu o piso de R$ 4,90 como fechou no menor nível em mais de dois anos. A moeda fechou em queda de 1,44%, a R$ R$ 4,8442 - menor valor desde 13 de março de 2020 (R$ 4,8163).

Tirando uma ligeira alta na abertura, o dólar trabalhou em queda ao longo de todo o pregão, rompendo o piso de R$ 4,85 ainda pela manhã. Na mínima, registrada à tarde, desceu até R$ 4,8337 (-1,66%). Nos últimos seis pregões, o dólar recuou 6,10%. Em 2022, a desvalorização é de 13,12%.

Leia Também Otan afirma que pretende enviar à Ucrânia ajuda contra ameaças nucleares e químicas

Commodities em patamares elevados, em meio ao prolongamento da guerra entre Rússia e Ucrânia, sustentam o apetite de estrangeiros por ativos domésticos. E o fluxo externo alimenta apostas de fundos de investimento locais em nova apreciação do real, como observado nas movimentações no mercado futuro de câmbio. Segundo analistas, a moeda brasileira se beneficia neste momento tanto em razão da melhoria dos termos de troca quanto pela perspectiva de manutenção de juros reais elevados, porque o Comitê de Política Monetária (Copom) elegeu a cotação do barril do petróleo como elemento crucial para suas projeções de inflação.

O Ibovespa chegou a retomar e sustentar a linha de 118 mil pontos pela primeira vez desde o começo de setembro, mas mostrou menos fôlego à tarde, quando se acentuaram as perdas em Nova York (superiores a 1% no fechamento), em meio à perspectiva austera para a política monetária dos Estados Unidos, o avanço de commodities como o petróleo e a falta de resolução visível para o conflito no leste europeu. Assim, a referência da B3 fechou o dia em leve alta de 0,16%, a 117.457,34 pontos, entre mínima de 117.036,14 e máxima de 118.269,79. Na semana, o índice avança 1,86%; no mês, 3,81%, e no ano, 12,05%.

Apesar das incertezas externas, o Ibovespa conseguiu emendar a sexta alta desde o fechamento do último dia 15, então aos 108.959,30. Hoje, no fechamento, atingiu o mais alto patamar desde o dia 6 de setembro (117.868,63). Além do sexto avanço consecutivo, foi também a quarta renovação, em sequência, da máxima de encerramento do ano.

Os mercados acionários de Nova York tiveram pregão negativo, com investidores atentos aos riscos geopolíticos e também à postura do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Os potenciais impactos do confronto na Ucrânia se somaram à expectativa por mais aperto na política monetária dos Estados Unidos, o que reduziu o apetite pela ações em geral.

O índice Dow Jones fechou em queda de 1,29%, em 34.358,50 pontos, o S&P 500 caiu 1,23%, a 4.456,24 pontos, e o Nasdaq recuou 1,32%, a 13.922,60 pontos.

Petróleo

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta hoje, em mais uma sessão com as potenciais restrições ao mercado de hidrocarbonetos russo por conta da invasão da Ucrânia afetando os preços. Além disso, a divulgação dos estoques semanais nos Estados Unidos foi observada, com ausência de indícios de alta na produção impulsionando as cotações.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril do petróleo WTI para maio fechou em alta de 5,18%, a US$ 114,93, enquanto o do Brent para o mesmo mês subiu 5,30% na Intercontinental Exchange (ICE), a US$ 121,60. / COLABOROU MATHEUS ANDRADE, GABRIEL BUENO DA COSTA