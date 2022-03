Dólar ensaia alta mas volta a cair; Bolsa sustenta ganhos

O dólar à vista ganhou fôlego nos negócios nesta quinta-feira, 24, e inverteu pontualmente a tendência de queda com a qual operava desde cedo, chegando a registrar leve alta ante o real. Nos negócios de hoje, o fluxo positivo favorece a queda da moeda, enquanto a desvalorização do petróleo é apontada como limitador desse movimento. Já no mercado de ações a tarde ainda é de ganhos expressivos, alinhados a Nova York, com o Ibovespa não muito distante de sua melhor marca no dia, quando ultrapassou o nível dos 119 mil pontos.

Às 14h35, o dólar à vista era negociado a R$ 4,8390, em baixa de 0,11%. Na Bolsa, o Ibovespa marcava 118.899,93 pontos, com ganho de 1,23%. Em Nova York, o indice Dow Jones subia 0,64%, enquanto S&P500 e Nasdaq avançavam 0,91% e 1,14%, respectivamente.

Apesar de o dólar à vista já ter caído mais de 13% em 2022, economistas do banco Credit Suisse veem espaço para um movimento adicional de apreciação do real daqui para frente. "O real apresentou a maior apreciação em relação ao dólar neste ano em um conjunto de 33 moedas. Esse desempenho, contudo, é apenas uma reversão da forte depreciação corrida nos últimos anos", afirma a economista-chefe do Credit Suisse, Solange Srour, em relatório assinado também pelos economistas Lucas Vilela e Rafael Castilho.

Ainda no que se refere ao câmbio, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) considera que a alta volatilidade do preço do petróleo no mercado internacional permanece. E apesar da queda do dólar em relação ao real, a defasagem dos combustíveis vendidos pela Petrobras no mercado interno em relação com os preços do Golfo do México, nos Estados Unidos, só aumenta, inviabilizando importações por médias e pequenas empresas.

No noticiário internacional, destaque para o comunicado divulgado há pouco pelo Grupo dos Sete (G7), após reunião de cúpula. Nele, o grupo diz que está dando novos passos para reduzir a dependência dos países do grupo à energia produzida pela Rússia. A nota não detalha quais medidas estão planejadas pelo G7, que ainda se comprometeu a criar alternativas energéticas sustentáveis e dar suporte a outros países que pretendam reduzir o uso de fontes energéticas da Rússia. O G7 ainda instou países produtores a aumentarem sua oferta de energia ao mercado global, destacando o papel da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) nesse processo.