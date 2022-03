Petróleo passa dos US$ 130 com possível suspensão dos EUA ao óleo russo

Neste 13.º dia da guerra da Rússia contra a Ucrânia, o petróleo volta a subir diante da possibilidade de os Estados Unidos banirem a importação de petróleo russo e mesmo após a Alemanha sinalizar oposição ao corte de compras de petróleo e gás da Rússia. Os ganhos dos contratos futuros da commodity aceleraram mais de 7% na manhã desta terça-feira, 8.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará um discurso às 12h45 (horário de Brasília), anunciando novas medidas para responsabilizar a Rússia pela "não provocada e injustificada guerra na Ucrânia". O Reino Unido deve anunciar também nesta tarde uma nova estratégia para oferta de energia e banir o petróleo russo. A União Europeia, por sua vez, divulgou um plano para reduzir sua dependência da commodity russa.

Leia Também Conselho da Petrobras deve ser obstáculo para proposta de congelamento de preços

Por aqui, o alto preço do petróleo aumenta as expectativas por uma reunião à tarde do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, da Economia, Paulo Guedes, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque. A pauta oficial é para tratar de "assuntos governamentais", mas fontes disseram ao Estadão/Broadcast que o governo discute o congelamento temporário de preços dos combustíveis pela Petrobras.

O governo, porém, deve ter dificuldade de superar a resistência do conselho de administração da Petrobras. Para que o congelamento saia do papel, a proposta terá de ser, antes, aprovada pelo conselho de administração da empresa, e isso dificilmente vai ocorrer, segundo executivos ligados à companhia.

O barril do petróleo WTI - que é referência nos Estados Unidos - para abril subia 7,40%, a US$ 128,24, enquanto o do Brent - negociado em Londres e o padrão utilizado pela Petrobras - para maio avançava 7,17%, a US$ 132,04.