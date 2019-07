Dólar cai e Bolsa sobe, em meio a expectativa sobre Previdência

O dólar cai e a Bolsa têm alta nesta segunda-feira, na volta do fim de semana e véspera de feriado em São Paulo, na expectativa pela votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados.

Às 10:19, o dólar recuava 0,35%, a R$ 3,80 reais na venda Na sexta-feira, a moeda encerrou com alta de 0,54%, a 3,82 reais na venda, a maior alta em uma semana. Já o Ibovespa estava ligeiramente no azul nos primeiros negócios desta segunda-feira. Às 10:05, o Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,13 %, a 104.229 pontos.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) disse que o processo de votação do texto da reforma da Previdência deve começar na terça-feira. Nas contas do governo, há cerca de 330 votos favoráveis à proposta na votação no plenário da Câmara, disse o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, no fim de semana. Por se tratar de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), a reforma da Previdência precisa angariar o voto favorável de ao menos 308 deputados, o equivalente a três quintos do plenário da Câmara, em dois turnos de votação.

A expectativa de que o texto seja votado nesta semana mantém investidores em alerta nesta segunda-feira, dia de pregão mais esvaziado em razão de feriado em São Paulo na terça-feira. Agentes financeiros estão focados em entender se será possível realizar os dois turnos da votação antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de julho.

Do exterior, o mercado observa a redução das apostas de um corte de 0,50 ponto percentual nos juros dos Estados Unidos pelo Federal Reserve em sua próxima reunião, após dados fortes de emprego divulgados na sexta-feira. Entretanto, não está descartada a possibilidade de que o Fed corte os juros em 0,25 ponto percentual. Neste sentido, o mercado aguarda falas do chairman do BC norte-americano, Jerome Powell, na terça, quarta e quinta-feiras, e a divulgação da ata da última reunião do Fomc na quarta-feira. "Investidores globais se dividem sobre quando e em qual magnitude se dará (se ocorrer) o corte de juros pelo Fed, uma aposta recentemente diluída pelos dados de emprego de junho, mas que segue viva," afirmou a corretora H. Commcor, em nota.

Segundo participantes do mercado, a tendência para este pregão é que o dólar se mantenha em queda frente ao real, mas não descartam volatilidade mais adiante na semana, mais notadamente em relação à votação da reforma previdenciária.