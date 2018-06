Dólar sobe e Bolsa cai mais de 1%, operando abaixo dos 72 mil pontos

Em queda desde o meio da manhã, o Ibovespa aprofundou trajetória de baixa para mais de 1%, comportamento que culminou na perda do patamar dos 72 mil pontos nesta segunda-feira, 11.

+ Ministro nega liminar contra a greve de trabalhadores da Eletrobrás

+ Mercado vê PIB abaixo de 2% inflação maior para 2018

E, depois de operar sem muita definição com um início de semana de agenda fraca, o dólar engatou em um movimento de alta, em linha com o observado globalmente. Às 15h30, o dólar à vista era negociado a R$ 3,7191, alta de 0,37% em relação ao fechamento de sexta-feira.

Às 15h30, o Ibovespa recuava 1,28%, aos 71.953,09 pontos, enquanto Itaú Unibanco PN, papel de maior peso na carteira teórica do índice, cedia 2,73%. Banco do Brasil ON perdia 3,11% e Bradesco PN, 2,17%.

Entre as ações mais negociadas, a piora foi conduzida principalmente pelos papéis do setor financeiro, que cedem mais de 2%. Segundo operadores, o mercado acionário está referência nesta tarde, sofrendo influência da reunião de política monetária do Federal Reserve, que começa nesta terça-feira, 12, e cuja decisão tende a afetar economias emergentes.

Mais cedo, os papéis da Eletrobrás subiam quase 2%, no caso das ações ordinárias, acompanhando o clima mais tranquilo no Brasil e exterior, ainda que a greve dos funcionários da estatal seja um fator negativo.

A greve de advertência de 72 horas dos empregados da Eletrobrás começou às zero hora desta segunda-feira, com a não rendição de turnos na parte operacional da companhia, informou o diretor da Associação dos Empregados da Eletrobras (AEE), Emanuel Mendes. Segundo ele, 85% da força de trabalho está parada.

No noticiário desta tarde, os empregados da Eletrobras informaram há pouco que vão manter a greve até pelo menos as 8 horas de amanhã, quando serão realizadas assembleias nas portas das subsidiárias da estatal para decidir se o movimento prossegue. Por decisão do Tribunal Superior do Trabalho, os empregados podem fazer greve, mas têm que manter 75% do quadro funcional em operação ou pagar multa de R$ 100 mil por dia.

Dólar. No exterior, a moeda americana sobe perante todas as pares do real e também perante o euro, o iene e a libra. Segundo operadores, os agentes do mercado cambial tentam alinhar-se à postura mais cautelosa do investidor internacional que já se prepara para a decisão do Federal Reserve nesta semana.

No fim da manhã, o dólar caía ante o real, acompanhando a fraqueza da divisa ante outras moedas, como o euro, e em reação ao leilão de 50 mil contratos de swap cambial (US$ 2,5 bilhões) ofertado pelo BC, vendidos integralmente.

Às 11h37, o Dow Jones subia 0,08% e o S&P500 estava em 0,18%. O Ibovespa caía 0,26% aos 72.755,69 pontos. O dólar à vista caía 0,56%, a R$ 3,6841.