Dólar tem alta no exterior e sobe 1% ante o real

O dólar registra alta nos negócios desta quarta-feira, 13, influenciado principalmente pelo cenário internacional de apreciação da moeda americana ante moedas fortes e algumas emergentes. Parte da alta do dólar se justifica por um ajuste após a queda superior a 1% registrada na terça-feira.

No exterior, as atenções se concentram em indicadores que possam dar medida do ritmo da economia global. Em evento realizado pelo jornal Financial Times, em Londres, o presidente da distrital de Atlanta do Federal Reserve, Raphael Bostic, afirmou que a economia dos Estados Unidos não deve atingir os padrões vistos em 2018 este ano, mas ressaltou que há "um bom nível de consistência" mesmo se houver uma "virada" nos mercados. De acordo com o dirigente, uma elevação nas taxas de juros este ano é algo consistente com a projeção do Fed se a economia americana continuar com uma expansão de 2,5% em 2019.

Por volta das 14h30, a divisa subia 1,10%, cotada a R$ 3,7557. Já o Ibovespa, que chegou a alcançar os 96,8 mil pontos na máxima, cedia 0,8%, marcando 95.388,93 pontos.

Internamente, o foco está no presidente Jair Bolsonaro, que teve alta hospitalar e vai a Brasília, onde se espera uma definição sobre a proposta de reforma da Previdência. Ele passou em 28 de janeiro por cirurgia para reconstrução do trânsito intestinal. Logo depois de receber alta e ser liberado pelos médicos, o presidente comentou em seu perfil no Twitter sobre as cirurgias e os processos de recuperação decorrentes do atentado por ele sofrido durante as eleições de 2018.

No mercado de ações, as ações PN e ON da Petrobras subiam, porém desacelerando após arrefecimento dos contratos de petróleo. A cotação reduziu os ganhos, mas continua a operar em alta, após aumento acima do esperado nos estoques da commodity nos EUA. Já os papéis de bancos como Bradesco (PN) cediam.