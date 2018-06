Em NY, bolsa perde 1.100 pontos em dois dias e tem pior semana desde novembro

O Dow Jones cedeu mais de 400 pontos nesta sexta-feira, 23, após ter perdido mais de 700 pontos no pregão anterior. O índice encerrou o dia em queda de 1,77%, aos 23.533,20 pontos, no menor nível desde novembro.

O S&P 500 deixou a marca dos 2.600 pontos ao recuar 2,10%, aos 2.588,26 pontos; enquanto o Nasdaq caiu 2,43%, aos 6.992,67 pontos.

O embate comercial entre Estados e China continuou no foco dos investidores. O país asiático já havia alertado que haveria retaliação caso os EUA mantivessem sobre a mesa a promessa de aplicar tarifas alegando roubo de propriedade intelectual.

A investida do presidente americano, Donald Trump, durante a tarde de ontem foi respondida horas depois, com Pequim anunciando a aplicação de barreiras de US$ 3 bilhões contra produtos americanos.

Em resposta à situação, a Organização Mundial do Comércio (OMC) apontou que ações comerciais isoladas aumentam o risco de confrontos. Alertando contra o protecionismo e contra os riscos de uma guerra comercial, o diretor geral da OMC, Roberto Azevêdo, afirmou que ações tomadas fora dos processos coletivos da organização "aumentam muito o risco de escalada em um confronto que não terá vencedores".

De acordo com o diretor, esses atos podem levar, rapidamente, a uma perturbação nos fluxos de comércio, "o que comprometerá a economia global em um momento em que a recuperação econômica, apesar de frágil, tem sido cada vez mais evidente em todo o mundo".