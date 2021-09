Evergrande pressionou os próprios funcionários a emprestar dinheiro para salvar a empresa

O medo de um calote da gigante do setor imobiliário chinês Evergrande e potenciais efeitos na economia da China mexeu com índices de todo o mundo nesta segunda-feira, 20, incluindo Nova York. Seguindo o mesmo movimento, a Bolsa brasileira (B3) teve tombo de 2,33%, aos 108.843,74 pontos - no menor nível desde 23 de novembro. No câmbio, o dólar foi pressionado e cedeu 0,93%, cotado a R$ 5,3312.

Hoje, o índice atingiu o menor nível intradia desde de 3 março, ao baixar aos 107.520,14 pontos, queda superior a 3%. Dessa forma, a perda acumulada pelo Ibovespa desde o recorde histórico de fechamento, em 7 de junho (130.776,27 pontos), de quase 22 mil pontos, corresponde agora a 16,77%. Considerando apenas esta segunda-feira, o índice cedeu 2.595 pontos. No mês, as perdas são de 8,37% e no ano, de 8,55%.

Leia Também Por que a economia da China está ameaçada pelas dívidas da Evergrande

Em porcentual, a perda desta segunda-feira foi a pior desde o último dia 8, quando havia cedido 3,78%. De lá para cá, o arrefecimento da crise políticoinstitucional deu lugar a outros desdobramentos, negativos, como a elevação do IOF até o fim do

ano e os crescentes receios quanto às consequências de eventual insolvência da Evergrande para a economia chinesa e global.

Temores quanto a um risco sistêmico no setor de construção chinês, e os efeitos para a retomada da segunda maior economia do mundo, mantêm as commodities sob pressão, com o minério de ferro em novo tombo, de quase 9% hoje, a US$ 92,98 por tonelada na China. No dia 8, o minério iniciou série negativa, ainda não interrompida, que se agravaria especialmente a partir do dia 16, quando cedeu 8%, refletindo a piora de percepção sobre a China, visão que já vinha se debilitando há algum tempo com iniciativas regulatórias restritivas em setores como o do aço.

"Os preços das matérias-primas estão associados à nova política do governo chinês, com relação a metas ambientais, diminuição da produção de aço e desaceleração do setor de construção civil no país", diz Túlio Nunes, especialista de finanças da Toro Investimentos. "Os passivos da incorporadora (Evergrande) giram em torno de US$ 300 bilhões, e as preocupações sobre a alta alavancagem do setor imobiliário chinês ligam o sinal de alerta nos mercados globais. As agências de classificação de risco já reduziram suas notas de classificação para um possível calote", acrescenta Nunes.

Assim, na B3, o setor de mineração e siderurgia esteve, de novo, entre os mais penalizados da sessão, com Vale ON em queda de 3,30% - que superavam 5%, mais cedo - e CSN ON, de 3,09%, também moderada em direção ao fechamento do dia. As perdas entre os grandes bancos chegaram a 3,75% (Bradesco PN) no encerramento, enquanto Petrobras ON e PN cederam, respectivamente, 1,06% e 1,12%, após perdas superiores a 3% observadas até o meio da tarde.

Filipe Fradinho, analista da Clear Corretora, observa que o preço do minério de ferro acumula queda de 55% em apenas dois meses, o que afeta diretamente o Ibovespa, pela exposição que o índice tem a commodities - em Cingapura, segundo ele, o minério foi negociado a US$ 92,80 por tonelada. A Evergrande "viu suas ações despencarem 10%, em meio a temores sobre a incapacidade da empresa de pagar sequer uma parte de sua dívida que vence na próxima quintafeira", acrescenta.

"O mercado já abriu hoje em queda acentuada acompanhando os do mundo todo, por conta dos temores sobre possível default da Evergrande, e os impactos que isso teria sobre o sistema financeiro chinês como um todo. Além disso, há postura mais conservadora dos mercados, primeiro, para o início - iminente - do processo de 'tapering' [retirada de estímulos monetários] nos Estados Unidos, e de que forma os bancos centrais, no mundo, se comportarão nesta semana repleta de reuniões. É uma tempestade quase perfeita que vemos aqui, mais uma nesse ano, prejudicando bastante a expectativa de recuperação da Bolsa no médio prazo", diz Bruno Mansur, especialista da Valor Investimentos.

Neste contexto desafiador, apenas cinco ações da carteira Ibovespa conseguiram resistir ao malestar geral para fechar o dia em alta: Copel (+4,68%), Sabesp (+1,81%), CVC (+0,88%), Iguatemi (+0,40%) e Energias BR (+0,11%). Na ponta negativa do Ibovespa, Brakem cedeu 11,54%, à frente de Via (-6,74%) e de Méliuz (-5,91%).

A Capital Economics observa, em relatório enviado a clientes hoje, que as repercussões do "caso Evergrande" para o resto do mundo estão crescendo, embora a consultoria avalie que a turbulência ainda não chegou à escala de "sustos" anteriores na China, como a guerra comercial com os Estados Unidos, em 2018 e 2019, ou a desaceleração da economia do país asiático, em 2015 e 2016.

"Pequim provavelmente apoiará o que for necessário para evitar o envio de ondas de choque através de seu sistema financeiro", avalia em nota Edward Moya, analista de mercado da OANDA em Nova York.

Entenda a crise da Evergrande

Empresa é a incorporadora mais endividada do mundo e sua falência pode afetar bancos, investidores e compradores. Fundada em 1996, a Evergrande aproveitou o 'boom' imobiliário da China e, nos dias de glória, chegou a ter time de futebol e fábrica de carros https://t.co/NFPgO5sRbV pic.twitter.com/t6FEsDmpKz — Estadão (@Estadao) September 20, 2021

Além da cautela com as questões relacionadas à China, o mercado também espera pela reunião de política monetária dos Estados Unidos, na próxima quarta-feira, 22. Em meio a dados com resultados mistos no país, a grande dúvida de investidores é quanto a uma indicação sobre a retirada dos estímulos à economia, o chamado tapering.