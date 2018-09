Expectativa de alta para Ibovespa ganha fôlego

A expectativa de valorização para o Ibovespa na próxima semana ganhou um pouco mais de espaço no Termômetro Broadcast Bolsa, ao passar para 57,14%, ante 50,00% no levantamento anterior. A percepção de baixa, na contramão, caiu de 29,17% para 28,57%, enquanto a fatia dos que veem estabilidade para as ações recuou de 20,83% para 14,29%. A pesquisa, que tempor objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do índice na semana seguinte, teve 28 participantes. Na semana, a Bolsa teve perda de 0,34%.

A semana que vem já começa com a divulgação da pesquisa Datafolha na segunda-feira, sobre a corrida presidencial, e que poderá dar ao mercado uma ideia melhor do desempenho dos candidatos após o início da propaganda de rádio e televisão. Os investidores estarão atentos ainda aos desdobramentos políticos do ataque ao candidato Jair Bolsonaro (PSL) na quinta-feira e à movimentação do PT em torno da possível substituição do ex-presidente Lula pelo ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad como cabeça de chapa. O prazo final para a troca é dia 11. Entre os dados, os destaques são a divulgação da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) e da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS).

Antes, porém, já na abertura dos negócios na segunda-feira, o mercado local pode reagir ao relatório de emprego nos Estados Unidos, divulgado ontem, quando não houve negócios no Brasil em razão do feriado do Dia da Independência. Na próxima semana, no exterior, o ponto alto da agenda são as reuniões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra, ambas na quinta-feira. Ainda na quinta, haverá decisão de política monetária na Turquia e dados de inflação na Argentina. Na Bolsa brasileira, haverá vencimento de opções sobre Ibovespa, na quarta-feira.