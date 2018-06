Expectativa é de alta do Ibovespa na próxima semana

As expectativas do mercado sobre o desempenho do Ibovespa na semana que vem estão mais divididas no Termômetro Broadcast Bolsa, que tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do índice na semana seguinte. Entre 24 respostas, a percepção de ganho ainda é majoritária, com 45,83%; seguida pela de queda, com 33,33%; enquanto 20,83% esperam estabilidade. Na edição anterior, 60,00% diziam esperar alta para a Bolsa nesta semana; 24,00%, baixa; e 16,00%, estabilidade. O índice à vista apurou perda semanal de 0,17%.

A próxima semana tem agenda doméstica importante para a definição dos prognósticos para a política monetária do Banco Central. Na terça-feira, haverá divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) e reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) para definição da meta de inflação de 2021 e provável confirmação das metas de 4,25% para 2019 e de 4% para 2020.

Na quinta-feira, será divulgado o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) e, na sequência, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, concede entrevista sobre o documento.

Também estará no radar dos agentes do mercado a homologação, pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), da delação premiada do ex-ministro Antonio Palocci, que pode influenciar ações de bancos.

Na agenda internacional, os destaques da semana que vem são a divulgação do número final do Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano do primeiro trimestre e do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) de maio. Entre os eventos, as atenções estarão voltadas à Cúpula da União Europeia, na Bélgica, nos dias 28 e 29, que vai tratar da questão da imigração na Europa e da saída do Reino Unido do bloco europeu (Brexit).