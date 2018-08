Expectativa para Ibovespa continua positiva para a próxima semana

A perspectiva positiva para o Ibovespa na próxima semana segue prevalecendo entre os participantes do Termômetro Broadcast Bolsa. Metade (50,00%) do universo de 28 profissionais disseram que a expectativa é de ganhos, enquanto 21,43% afirmaram que esperam estabilidade e 28,57%, queda.

Na pesquisa anterior, 51,72% previam avanço das ações nesta semana; 17,24%, estabilidade; e 31,03%, baixa. A Bolsa acumulou valorização semanal de 0,31%.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte.

Nos próximos dias, o noticiário em torno do cenário eleitoral continua no foco do investidor, com a campanha dos candidatos a presidente ganhando corpo a partir de sexta-feira (31) em razão do início da propaganda no rádio e na TV. Ainda sem data definida, o mercado está atento também ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que vai decidir se impugna ou não a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Líder nas pesquisas de intenção de voto, Lula foi condenado em segunda instância e está preso em Curitiba desde abril.

No Brasil, o destaque da agenda é a divulgação do resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, na sexta-feira. Serão conhecidos ainda os indicadores fiscais - contas do governo central e resultado do setor público consolidado - referentes a julho.

No exterior, em meio às negociações em torno das tarifas comerciais, os ativos financeiros podem reagir à agenda, que traz, nos Estados Unidos, a segunda estimativa do PIB do segundo trimestre e o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) - medida preferida de inflação do Federal Reserve, o banco central americano.