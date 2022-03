Presidente do BC americano diz que subir juro em março é 'apropriado' e que vai propor alta de 0,25%

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deixou claro em audiência na Câmara dos Representantes nesta quarta-feira, 2, uma novidade sobre a possível postura da gestão da política monetária nos Estados Unidos. Além de destacar que será apropriado subir os juros em março e que vai propor uma alta de 0,25 ponto porcentual, ele sinalizou que o Fed poderá elevar os juros em 0,50 ponto porcentual, uma vez ou em mais ocasiões, caso a alta dos índices de preços continue mais persistente do que aguarda.

“Se a inflação subir mais do que esperamos, estamos preparados para elevar juro mais agressivamente em uma reunião ou reuniões”, apontou.

Powell também emitiu outro importante sinal ao apontar que foi adequada a reação de investidores, que passaram a precificar altas sucessivas dos juros nos EUA nos últimos meses. “Mercados avaliaram de forma correta nossa nova postura sobre política monetária”, apontou.

Logo após a divulgação da alta anual do índice de preços ao consumidor de 7,5% em dezembro de 2022, muitos especialistas, como Ethan Harris, chefe de pesquisas econômicas globais do Bank of America, passaram a avaliar que o Federal Reserve subirá os juros sete vezes neste ano, o que significa elevações em todas as reuniões de 2022 a partir de março. “A inflação está alta demais e não a registramos há décadas, pois vem do setor de mercadorias, que foi por um bom tempo desinflacionário.”