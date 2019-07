Feitos em parceria com bolsa argentina, contratos futuros de dólar atingem US$ 408 mi num dia

Bombou. O contrato futuro de dólar da BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos), lançado há um mês e fruto de uma parceria com a B3, atingiu o pico de mais de 408 mil contratos em um único dia, em 1.º de julho, o equivalente a US$ 408 milhões. O produto tem suas operações processadas pela plataforma Puma Trading System, da B3, e é o terceiro negociado no sistema brasileiro. Os primeiros foram os contratos futuros de Real e do índice Merval, que juntos negociaram uma média de 5,7 mil contratos por dia no último mês.

Centro de negócios. A B3 tem hoje participação acionária em quatro bolsas na América Latina – México, Chile, Colômbia e Peru. A bolsa de valores argentina estava inclusa no projeto de internacionalização da bolsa brasileira, até então a BM&FBovespa, que previa a aquisição de participações minoritárias nas bolsas de valores na América Latina até o limite regulatório de cada país. Dos países colocados como alvo, Argentina é a única na qual a B3 ainda não tem uma fatia.