Ford lança programa inédito com ações focadas na saúde e na segurança dos clientes

Os cuidados com a saúde estão entre as principais demandas dos consumidores desde o início da pandemia da covid-19, sobretudo quando não é possível permanecer em casa. Nesse cenário, proteção e segurança viraram palavras de ordem.

Pensando nisso, a Ford criou uma série de iniciativas para se adaptar a essa nova realidade. Uma delas foi o programa Ford Clean, que introduziu novos padrões gerais de conduta, higienização e atendimento seguro para a prevenção de doenças em 100% das concessionárias da marca, além de oferecer um serviço inédito de desinfecção de veículos.

A Ford é a primeira montadora no Brasil a ter uma certificação do gênero, que abrange todas as instalações e operações das 285 concessionárias da marca, desde vendas a serviços – inclusive os que são feitos externamente –, com critérios rígidos para garantir a proteção de todos os empregados, clientes, fornecedores e visitantes.

“Para nós, as pessoas vêm em primeiro lugar. Em apenas três semanas, realizamos investimentos em suprimentos, em treinamento e em todas as ações necessárias, com base nas orientações do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para prestar atendimento de acordo com critérios que garantem a saúde e a segurança de todos aqueles que precisam ir até uma de nossas concessionárias”, afirma Antonio Baltar, diretor de Vendas, Marketing e Serviços da Ford Brasil.

O segundo pilar do Ford Clean é um serviço exclusivo de desinfecção de veículos. Para isso, técnicos treinados utilizam um desinfetante de uso profissional registrado na Anvisa e com ação comprovada contra vírus, bactérias e fungos. O produto foi testado e aprovado pela Engenharia da Ford para garantir compatibilidade com os materiais utilizados nos veículos da marca. A aplicação inclui, no mínimo, 50 pontos de maior contato do veículo, incluindo o ar-condicionado.

“Mesmo frente a uma situação sem precedentes, que impôs a todos o isolamento social, conseguimos nos mobilizar rapidamente e detectar as ações mais assertivas a serem tomadas”, acrescenta Baltar.

O que mudou nas concessionárias

- Redução do número de veículos expostos

- Maior higienização de pisos, balcões, mesas, móveis, tapetes, vidros, maçanetas, corrimãos, banheiros e torneiras

- Reorganização da disposição de mesas, balcões e móveis para garantir o distanciamento social mínimo de 1,5 metro

- Máscaras para funcionários e clientes

- Álcool em gel 70% em vários locais, até dentro dos veículos expostos

Produto usado em UTIs e salas de emergência

O serviço inédito de desinfecção é realizado com um desinfetante de uso profissional registrado na Anvisa, o Peróxido Pronto Uso, produzido pela norte-americana 3M, parceira da Ford nessa iniciativa. Com ação comprovada contra vírus, bactérias e fungos, o produto é o mesmo utilizado pelos mais renomados hospitais para desinfecção de UTIs, salas de emergência e outras áreas de alto risco.

“O produto é 100% seguro aos usuários, tendo sido amplamente testado e aprovado pela Engenharia da Ford”, explica Joaquim Pereira, diretor de Serviços ao Cliente da Ford América do Sul. “Isso garante a compatibilidade com todos os materiais da marca, sem provocar manchas ou descolorações em plásticos, couros, borrachas, telas, partes cromadas ou pintadas”, afirma.

Entre outros cuidados, o produto não é aplicado diretamente sobre botões e telas do veículo. Caso alguma superfície apresente opacidade depois de algum tempo, basta passar um pano umedecido com água e dar brilho com pano seco, de preferência de microfibra, para retornar ao aspecto original.

Mais de 50 pontos de contato desinfectados

A desinfecção abrange o ar-condicionado e mais de 50 pontos de contato do motorista e passageiros com o carro. Em apenas 30 minutos, técnicos treinados e com equipamentos de proteção adequados aplicam o produto nas superfícies internas e externas do veículo. O custo sugerido é de R$ 129 para veículos de todos os portes da marca. O serviço também está disponível aos clientes que usarem o canal Compre Sem Sair de Casa.

Confira abaixo alguns dos pontos de contato que são desinfectados durante o processo:

-Volante

- Painel

- Botão de partida

- Alavanca de câmbio

- Freio de mão

- Central multimídia

- Fivela e cinto de segurança

- Sistema e controles de ar-condicionado, incluindo filtro e difusores

- Apoios de braço da porta do motorista

- Ajustes de saídas de ventilação

- Porta-luvas

- Console central

- Bancos e estofados

- Controles dos vidros

- Maçanetas externas e internas das portas

- Retrovisores interno e externos

- Área de abertura do capô e do porta-malas

- Tapetes e chave

Higienização x desinfecção

Higienização ou limpeza: conjunto de ações para remoção de sujeira e detritos de áreas e superfícies, abrangendo lavagem, enxágue e secagem para manter o seu asseio.

Desinfecção: processo de destruição de microrganismos em forma vegetativa nos objetos ou superfícies pela aplicação de meios físicos ou químicos, como o Desinfetante Peróxido Pronto Uso 3M.

Compre Sem Sair de Casa

Para completar o pacote de iniciativas e serviços aos clientes, a Ford desenvolveu um novo canal de atendimento focado nas pessoas que estão em casa durante o isolamento social. O Compre Sem Sair de Casa, disponível no site da marca, permite fazer todo o processo de negociação e aquisição de um veículo novo, sem precisar ir até uma concessionária.

“Novamente, a Ford se antecipou às necessidades e aos desejos dos consumidores, que são o centro de tudo o que criamos e produzimos, percebendo a migração de muitos deles para o ambiente virtual diante do ‘novo normal’. Os resultados têm sido bastante positivos e apontam uma tendência de negócio neste cenário”, confirma Baltar.

O passo a passo é bem simples. Basta o cliente preencher um cadastro com as informações básicas, clicando no botão do Compre Sem Sair de Casa no site da marca, para que tudo seja feito remotamente: desde a avaliação do carro usado, financiamento, seguro e emplacamento, culminando com a entrega do veículo em domicílio.

“O objetivo desse novo canal é oferecer comodidade e conveniência para que nossos consumidores possam fazer todo o processo de compra do veículo sem precisar sair de casa. A compra pelos meios digitais não é mais uma tendência, mas uma realidade, acelerada pela mudança de hábitos atual. O nosso novo canal já estava em fase adiantada de desenvolvimento, o que nos permitiu atender rapidamente essa solicitação dos clientes”, completa Baltar.