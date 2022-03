Incerteza sobre conflito russo-ucraniano pode pesar, mas petróleo em alta tende a aliviar a B3

A indicação de que não houve progresso na rodada de negociações entre representantes russos e ucranianos para colocar um fim no conflito no Leste Europeu empurra as Bolsas europeias e os índices futuros de ações americanos para o negativo. Neste ambiente de incerteza, o Ibovespa pode reagir em queda na abertura, devolvendo parte da alta da véspera. Porém, apesar da valorização do petróleo, de quase 6% e na faixa de US$ 100 o barril, tender a atenuar essa expectativa negativa, sinais de pressão para mudanças no comando da presidência da Petrobras podem pesar na B3.

Além disso, o mercado ainda avalia o aumento do juro americano, o tom austero do Federal Reserve, a elevação da Selic e a indicação do BC brasileiro de nova elevação de um ponto porcentual na taxa em maio. O Banco da Inglaterra (Boe) elevou a taxa básica de juros em 0,25 ponto, a 0,75%.

Leia Também Silva e Luna deve cair porque é improvável que a Petrobras recue do aumento dos combustíveis

Se de um lado a elevação pode gerar algum efeito positivo sobre ações do setor financeiro, a possibilidade de encarecimento do crédito em meio a já enfraquecida atividade tende a reforçar preocupações. Neste sentido, pode pesar especialmente em ações ligadas ao consumo na Bolsa.

Apesar da alta do petróleo, a MCM Consultores menciona que "notícias de mudanças na diretoria da Petrobras podem impactar negativamente nos preços de suas ações." Já o minério de ferrou na China, de 0,12%, pode exercer pressão de baixa nos papéis do setor.

Às 9h31, o Ibovespa futuro subia 0,08%, aos 112.385 pontos. O barril do petróleo WTI para abril subia 5,88%, a US$ 100,63, em Nova York; e o barril do Brent subia 6,04%, a US$ 104,04, em Londres.