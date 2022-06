Inflação na zona do euro bate recorde e atinge 8,1% em 12 meses em maio

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro atingiu nova máxima histórica de 8,1% em maio, ao acelerar de 7,4% em abril, segundo dados finais divulgados nesta sexta-feira, 17, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

O resultado de maio confirmou a leitura preliminar e veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Leia Também Na Europa, promessa de ajuda a países endividados

A inflação recorde, que segue influenciada pelos efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia, pressiona o Banco Central Europeu (BCE) a apertar sua política monetária. A meta de inflação do BCE é de 2%.

Na semana passada, o BCE preparou o terreno para começar a elevar os juros a partir de julho.

Em relação a abril, o CPI da zona do euro avançou 0,8% em maio, em linha com o consenso do mercado.

Apenas o núcleo do CPI do bloco, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve ganho anual de 3,8% em maio, confirmando a estimativa prévia. Já no confronto com abril, o núcleo do índice avançou 0,5% no último mês.