Investidores aguardam eleições no Congresso e Bolsa opera estável

Após ensaiar uma alta no início da tarde, o Ibovespa perdeu fôlego e chegou a ser marcado momentaneamente abaixo da linha dos 97 mil pontos. Pelas 16h, o índice caía 0,2%, aos 97,2 mil pontos. Já o dólar, que chegou a descer até mínima de R$ 3,6321, ganhou terreno e opera com ligeiro viés de baixa, na casa de R$ 3,65.

Segundo Marco Antônio Siqueira, gerente da mesa de operação da Coinvalores, o Ibovespa passa por um movimento de realização pontual, após ter atingido a casa dos 98 mil pontos pela manhã. "O Ibovespa está devolvendo um pouco das altas recentes É algo natural, já que o índice subiu mais de 10% em janeiro", afirma Siqueira.

Entre as blue chips, ações mais negociadas do mercado, os papéis da Vale desaceleram o ritmo de alta, enquanto as ações do Bradesco recuavam mais de 2%, devolvendo parte ainda pequena dos ganhos de 5,65% ontem, com o balanço de 2018.

Operadores afirmam que, passada a reação pontual aos dados de emprego nos Estados Unidos pela manhã, os ativos domésticos apresentam comportamento volátil, oscilando ao sabor das especulações para o desfecho da eleição para a presidência da Câmara e do Senado, fator essencial para as perspectiva de avanço da reforma da Previdência no Congresso.

No exterior, as bolsas americanas seguem trabalhando em alta, digerindo indicadores de atividade. Às 13h44, o índice Dow Jones subia 0,63%, o Nasdaq avançava 0,17% e o S&P tinha alta de 0,35%.

Na avaliação de Satyam Panday, economista sênior para os EUA da S&P Global Ratings, os bons resultados recentes do emprego nos Estados Unidos não alteram a postura cautelosa do Federal Reserve de ser "paciente" para elevar os juros novamente neste ano.

"O Federal Reserve pode subir os juros duas vezes em 2019, mas há um viés que será apenas um aumento, sobretudo com a deterioração das perspectivas econômicas globais para este ano e a piora dos mercados financeiros", destacou o economista da S&P.