Leveza, sabor e maciez? Temos!

Selecionamos três opções: uma clássica para o café da manhã, um lanche da tarde cheio de sabores e energia, e um jantar completo em forma de sanduíche

Os queridinhos

Os pães da Bauducco de Fermentação Natural são produzidos a partir da massa madre, que veio da Itália ao Brasil pela família Bauducco há quase 70 anos. É esta massa madre, a mesma usada nos Panettones e nos Chocottones, que dá sabor, textura, leveza e maciez aos pães Tradicional, Integral e Grãos Clássicos.

Receitas

Café da manhã

Páo integral fermentação natural Bauducco com ovos cremosos e bacon

Rendimento 2 porções

Ingredientes

• 2 fatias de PÃO INTEGRAL FERMENTAÇÃO NATURAL BAUDUCCO

• 4 colheres (sopa) de queijo cremoso (cream cheese)

• 2 fatias de bacon (60 g)

• 4 ovos ligeiramente batidos

• 1/4 de xícara (chá) de leite

• Sal e pimenta-do-reino a gosto

Preparo

• Em cada fatia de PÃO INTEGRAL FERMENTAÇÃO NATURAL BAUDUCCO, espalhe 2 colheres (sopa) de queijo cremoso. Reserve.

• Leve ao fogo médio uma frigideira antiaderente com as fatias de bacon. Doure dos dois lados. Coloque-as sobre papel-toalha e reserve. Escorra o excesso de gordura da frigideira e adicione os ovos batidos misturados com o leite. Abaixe a chama, tempere a gosto e, com uma espátula, mexa constantemente até que fiquem cozidos, mas ainda úmidos.

• Distribua os ovos sobre a camada de queijo cremoso nas fatias de pão e por cima coloque o bacon em pedaços. Sirva ainda quente.

Lanche da Tarde

Pão tradiconal fermentação natural Bauducco aromatizado com doce de leite e frutas vermelhas

Rendimento 2 porções

Ingredientes

• 2 fatias de PÃO TRADICIONAL FERMENTAÇÃO NATURAL BAUDUCCO

• 4 colheres (sopa) de creme de leite fresco

• 1/2 colher (chá) de essência de baunilha

• 1/2 colher (sopa) de açúcar

• 1/2 colher (sopa) de manteiga

• 4 colheres (sopa) de doce de leite

• 1/2 xícara de frutas vermelhas (morango, mirtilo, framboesa e amora)

• Folhas de hortelã (opcional)

Preparo

• Passe um lado de cada fatia de PÃO TRADICIONAL FERMENTAÇÃO NATURAL BAUDUCCO na mistura preparada com o creme de leite, a baunilha e o açúcar.

• Leve ao fogo médio uma frigideira untada com a manteiga e disponha as fatias com o lado embebido para baixo. Doure ligeiramente, por 1 minuto, retire do fogo e transfira para um prato com o lado tostado para baixo.

• Por cima distribua o doce de leite, as frutas vermelhas e a hortelã.

Jantar

Pão grãos clássicos ferementação natural Bauducco com salmão defumado e alho-poró

Rendimento 2 porções

Ingredientes

• 4 fatias de PÃO GRÃOS CLÁSSICOS FERMENTAÇÃO NATURAL BAUDUCCO

• 6 colheres (sopa) de queijo cremoso (cream cheese)

• 2 colheres (sopa) de requeijão cremoso

• 1/2 colher (sopa) de ciboulette (cebolinha francesa) e dill (endro) picados ligeiramente

• 1/2 colher (chá) de raspas de limão-siciliano

• 1/2 colher (chá) de suco de limão-siciliano

• 80 g de salmão defumado

• 1/2 colher (sopa) de manteiga

• 1 talo de alho-porro cortado em rodelas

• Sal e pimenta-do-reino a gosto

• Salada de folhas a gosto

Preparo

• Em 2 fatias de PÃO GRÃOS CLÁSSICOS FERMENTAÇÃO NATURAL BAUDUCCO, passe uma camada generosa da mistura preparada com o queijo cremoso, o requeijão, as ervas, as raspas e o suco de limão. Distribua a metade do salmão e reserve.

• Leve ao fogo médio uma frigideira com a manteiga e doure ligeiramente o alho-porro. Tempere a gosto e espalhe sobre o salmão. Coloque outra fatia de pão por cima e cubra com o restante da mistura de ervas e alho-porro, e disponha o salmão de forma decorativa.

• Sirva com salada de folhas a gosto.