Mercado amplia expectativa de alta para Ibovespa

A perspectiva de alta para o comportamento do Ibovespa ganhou fôlego no Termômetro Broadcast Bolsa desta semana, após ter arrefecido na pesquisa anterior. Entre 29 participantes, a expectativa de que a próxima semana será de ganhos para o índice representa 62,07% do total, contra 20,69% dos que acreditam em estabilidade e 17,24% que veem queda. No último Termômetro, 46,67% esperavam avanço para a Bolsa nesta semana; 30,00%, baixa; e 23,33% estabilidade. O Ibovespa registrou valorização semanal de 1,57%.

Nos próximos dias, a campanha eleitoral para presidente e governadores do segundo turno entra na reta final e todo o noticiário em torno do assunto será acompanhado atentamente pelo investidor. As apostas na vitória do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, estão bastante consolidadas nos preços dos ativos, estimuladas pela ampla vantagem do presidenciável nas pesquisas de intenção de voto em relação ao adversário, o candidato do PT, Fernando Haddad.

Na próxima semana, também terá início a temporada de balanços corporativos do terceiro trimestre, com destaque para os resultados da Vale e Ambev.

Na agenda de indicadores, no Brasil, o destaque é o IPCA-15 de outubro, na terça-feira. Ao longo da semana, saem ainda indicadores fiscais, de crédito, do setor externo e do mercado de trabalho referentes a setembro.

No exterior, o ponto alto da agenda são o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no terceiro trimestre e a reunião do Banco Central Europeu (BCE). "Não devemos ter novidade em relação à decisão de política monetária na Europa. As atenções estarão voltadas para mais detalhes a respeito do fim do programa de compra de títulos e algum posicionamento em relação à dificuldade de aprovação do orçamento italiano", afirma o Bradesco.