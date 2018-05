Mercado está mais pessimista sobre Ibovespa

Mesmo com as perdas fortes acumuladas pelo Ibovespa nesta semana, o mercado financeiro ampliou o pessimismo sobre o desempenho do índice entre os dias 28 de maio e 1º de junho, mostra o Termômetro Broadcast Bolsa. A pesquisa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte.

No entanto, os que veem ganhos para as ações naquele período ainda são a maior fatia (48,15%) no universo de 27 participantes. No Termômetro anterior, os que esperavam alta para a Bolsa eram 46,43%.

No atual levantamento, 40,74% disseram que a percepção é de baixa (35,71% na última pesquisa) e 11,11% afirmaram que a expectativa é de estabilidade (17,86% anteriormente). A Bolsa apurou perda semanal de 5%.

A crise dos combustíveis evoluiu rapidamente nos últimos dias e deve seguir no foco do investidor. Mesmo com a questão no centro das atenções, o mercado tem agenda importante de indicadores a monitorar na próxima semana, que será mais curta em função do feriado de Corpus Christi. No Brasil, o destaque é a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, na pesquisa das Contas Nacionais do IBGE, na quarta-feira (30). Nas últimas semanas, analistas têm revisado para baixo suas estimativas e a percepção é de que o número deve vir abaixo de 0,5%, na comparação com o trimestre anterior.

Lá fora, a semana também será marcada por feriados. Em função do Memorial Day, os mercados em Wall Street não funcionarão na segunda-feira. Na Europa, várias praças, incluindo Londres, também estarão fechadas por causa de feriado bancário. Na agenda, o ponto alto é o relatório de emprego norte-americano na sexta-feira. Na quarta-feira, será divulgada a segunda leitura do PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre.