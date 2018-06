Mercado está pessimista sobre rumo do Ibovespa

Após a expectativa de alta para o Ibovespa predominar por vários meses seguidos, o Termômetro Broadcast Bolsa desta semana aponta a percepção de queda para o índice na próxima semana como majoritária entre os que participaram da pesquisa. No universo de 27 respostas, 55,56% apontava sentimento de baixa, ante 17,39% no levantamento anterior. A fatia dos que veem ganho, por outro lado, caiu de 47,83% para 29,63%, e a dos que esperam estabilidade foi de 34,78% para 14,81%. O Termômetro refere-se ao período de 11 a 15 de junho. A Bolsa apurou perda semanal de 5,56%.

+ Em busca de proteção, analistas tiram Petrobrás das carteiras

O Termômetro tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. Desde que a pesquisa foi criada, em abril de 2017, o pior patamar de pessimismo havia sido visto na semana de 22 a 26 de maio daquele ano, quando as expectativas de baixa eram de 56,41%. Tal período foi marcado pelas denúncias dos executivos do grupo J&F contra o presidente Michel Temer.

No Brasil, a semana começa com a pesquisa Datafolha, amanhã, que têm potencial para mexer com os negócios já na segunda-feira. Os números mostrarão as intenções de voto para presidente entre os principais pré-candidatos. A agenda traz a divulgação das pesquisas de varejo e de serviço do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e o Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br).

No exterior, os principais bancos centrais do mundo anunciam decisões sobre juros. O destaque é a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (banco central americano), na quarta-feira. Há consenso na aposta de avanço de 0,25 ponto porcentual no juro, atualmente na faixa entre 1,50% a 1,75%. Na quinta-feira, será a vez do encontro do Banco Central Europeu (BCE).